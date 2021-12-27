بعجينة مورقة وطرية أصنعي خبز التورتيلا اللذيذ بمقادير وطعم زي الجاهز لتحضير حشوات شهية

طريقة عمل خبز التورتيلا، خبز التورتيلا هو خبز مكسيكي الأصل انتقل إلينا وانتشر بشكل كبير، ويتم تناوله محشي باللحم المفروم، والذي يسمى في بلادنا الرقاق، والذي يتم تقديمه عادًا في المناسبات المختلفة، وفي شهر رمضان وفي العزائم أو في الأعياد، وبخطوات ومكونات بسيطة جدًا يمكنك عمل خبز التورتيلا في المنزل في أي وقت بدلًا من شرائه جاهزًا.

طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل

خبز التورتيلا خبز رقيق له طعم مميز وله قرمشة رائعة يمكنك تقديم من خلالها صواني الرقاق باللحمة اللذي الذي يحبه الكثير من الناس، وطريقة تحضيره كالآتي:

٣ كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء الدافيء.

ملعقة واحدة من السكر.

ملعقة واحدة من الملح صغيرة.

كوب الا ربع من الزيت النباتي.

انخلي الدقيق جيدًا قبل استخدامه.

احضري وعاء ثم قومي بإضافة الدقيق به، أضيفي إلى الدقيق الملح مع الزيت، قلبي المكونات جيدًا حتى يختلط الزيت بالدقيق بشكل أفضل وتشربه الدقيق.

أضيفي الماء إلى هذا الخليط بشكل تدريجي، حتى يتم التحكم من خلاله في شكل العجينة.

أعجبني المكونات مع بعض جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة ولكنها لينة وطرية الملمس.

اتركي العجينة وغطيها لمدة ربع ساعة، وذلك حتى ترتاح تمامًا.

بعد انتهاء الوقت المحدد قومي بتقسيم العجينة إلى العديد من الكرات حسب الكمية المرغوبة.

على سطح صلب رشي كمية من الدقيق.

قومي بفرد إحدى الكرات على السطح باستخدام الشوبك.

استمري في الفرد حتى تصبح رقيقة جدًا.

احضري مقلاة تيفال أو أي مقلاة غير لاصقة.

اتركيها على النار حتى تسخن تمامًا.

ضعي العجينة التي تم فردها بشكل دائري داخل المقلاة.

اتركيها على نار متوسطة حتى يتم نضجها من اسفل ويتغير لونها.

اقلبي العجين إلي الجهة الأخرى حتى تنضج من كل الجهات.

اصنعي هذه الخطوات مرة أخرى مع كل كمية العجين التي تم تقسيمها.

وسوف يتم تجهيز كمية مناسبة من خبز التورتيلا، بعد تجهيزها لفي الخبز بقطعة من القماش النظيفة واتركيها وهي ساخنة حتى يصبح الخبز مقرمش، ويتم الحفاظ عليه من التكسير، حتى يتم استخدامه.

طريقة تحضير خبز التورتيلا