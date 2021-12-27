حواجبك ورموشك خفيفة تعالي اقولك على أفضل طريقة لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعه خيالية في 3 أيام

هناك العديد من ‏علامات الجمال التي تحلم العديد من الفتيات بامتلاكها ومن أبرز علامات الجمال ‏الحواجب الطويلة والرموش الجميلة وعادة يتعرض شعر الرموش والحواجب للتساقط مثل أي شعر موجود في الجسم لذلك لا بد من العناية الجيدة بالحواجب والرموش ‏والتغذية بشكل جيد، ‏والشعر عادة يستمد القوة من الزيوت الطبيعية التي تعمل على تحفيز إنتاج المزيد من الشعيرات كما أنها تساعد على نمو الشعر بشكل اسرع ويمكن أيضا استخدام الفيتامينات التي تحافظ على معدل الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، ‏لذلك من خلال هذا المقال سنحاول الوصول إلى طريقة يمكن من خلالها تطويل الرموش والحواجب بسرعة وفي نفس الوقت لا تتعرض للسقوط‏ وسنتحدث أيضا عن المكونات التي يمكن استخدامها لإعداد خليط تطويل الشعر والرموش.

‏مكونات خلطة تطويل الحواجب و الرموش

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نقوم بإعداد خليط تطويل الرموش والحواجب وسنلاحظ في هذه المكونات أنا جميعها عبارة عن زيوت طبيعية، ‏وذلك لأن هناك العديد من الزيوت التي تساعد على تحفيز نمو الشعر بطريقة سريعة لذلك عندما نكون في خلط جميع هذه الزيوت فاننا نحصل على تركيب فعال جدا و مكونات خليط تطويل الرموش والحواجب هي:

•ملعقة من زيت الخروع.

• ‏ملعقة من زيت جوز الهند.

• ‏ملعقة من الفازلين.

• ‏ملعقة من زيت اللوز الحلو.

•ملعقة من زيت الزيتون.

• ملعقة من زيت الخروع.

• قطنة نظيفة.

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طريقة إعداد ‏خلي تطويل الرموش والحواجب

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نقوم بتطويل الرموش والحواجب وهي:

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