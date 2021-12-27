طريقة عمل الكيك الياباني عبر موقعنا، تعتبر من ضمن أنواع الكيك التي يفضل تناولها الكثيرين من كل مكان في العالم صغار وكبار، تحتوي على مجموعة من المكونات المتاحة في أي منزل، ولكن السيدات يرغبن في معرفة طريقة سهلة وبسيطة وسريعة، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من الطرق التي يُمكنك من خلالها عمل الكيك الياباني.

طريقة عمل الكيك الياباني

ترغب الكثير من السيدات في معرفة الطريقة المُثلى لعمل كيك الياباني وجاءت الخطوات على النحو التالي:

كمية مناسبة من الدقيق المنخول.

كوب من الحليب السائل.

السكر على حسب الرغبة.

نصف كوب من الجبن الكريمي.

كمية قليلة من الزبدة.

ثلث كوب من النشا.

8 بيضات.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة أولاً.

يتم وضع الحليب في وعاء ونضيف الجبن الكريمي والزبدة ونمزجهم.

نرفع الخليط السابق على النار بعدها يتم رفعه قليلاً حتى يبرد.

نضيف بعد ذلك البيض في وعاء مع الفانيليا ونخفقهم بواسطة مضرب كهربائي.

نضيف بعدها الحليب والدقيق ونستمر في الخفق.

نضيف السكر بشكل تدريجي وباقي المكونات.

نسكب الخليط في صينية مدهونة.

ندخل الصينية في الفرن ويترك حتى ينضج.

نرفع الكيك من الفرن ويترك حتى يبرد.

طريقة التحضيرطريقة عمل الكيك الياباني في البيت

يُمكنك عمل الكيك في البيت دون أي مجهود عن طريق ما يلي:

كوبان من الدقيق.

كمية مناسبة من الحليب السائل.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة ببيكنج بودر.

زبدة على حسب الرغبة.

السكر على حسب رغبتك.

يتم خلط الدقيق مع الزبدة.

نضيف بيكنج بودر والفانيليا بشكل جيد.

نضيف إلى المزيج السابق ونخلطهم حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

ندهن صينية خاصة بالكيك بالزبدة.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة.

نضع الصينية في الفرن ويترك حتى ينضج.

نرفع الصينية من الفرن ونتركها وتترك حتى يبرد.

طريقة التحضير

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان طريقة عمل الكيك الياباني وذكرنا لكم وصفتين، ونرجو أن يكون نال إعجابكم، وفي حالة الرغبة في الاستفسار عن أي أمر يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات.