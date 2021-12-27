الوصفة المعجزة لتطويل وتكثيف الشعر وعلاج الصلع من الأسبوع الأول طبيعياً من المنزل، نتناول اليوم وصفة فعالة لتطويل الشعر وتكثيفه ومنع تساقط الشعر وملئ الفراغات به، لتحضير هذه الوصفة أهم ما نحتاج إليه هي بذور الكزبرة فهي تسرع نمو الشعر بشكل فعال، الوصفة المعجزة لتطويل وتكثيف الشعر وعلاج الصلع من الأسبوع الأول طبيعياً من المنزل.

الوصفة المعجزة لتطويل وتكثيف الشعر

تتكون الوصفة الأولى من العناصر التالية :

2 ملعقة كبيرة من بذور الكزبرة.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

كوب كبير من الماء.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

نضع مقدار بذور الكزبرة في قدر مناسب مع إضافة القرنفل والماء ثم نضع المكونات تغلي على النار لمدة 10 دقائق، وبعد غلي المكونات بشكل جيد نلاحظ تغير لون الماء إلى اللون البني ثم نضع المزيج جانباً يبرد قليلاً، وبعد ذلك نرشحه بإستخدام مصفاة ونضع المحلول الناتج في زجاجة بخاخ.

قسمي شعرك إلى نصفين ثم رش شعرك جيداً بهذا المحلول ودلك فروة رأسك بأصابعك لمدة دقيقة واحدة بشكل جيد، وقم بتغطية شعرك بواسطة غطاء مناسب واتركي المحلول على شعرك لمدة ساعة كاملة، كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع ومن الأسبوع الأول من إستخدام المحلول سيتوقف شعرك عن التساقط بشكل دائم، و ينمو شعرك بغزارة ويصبح طويلاً وسميكاً واحتفظي بباقي المحلول في الثلاجة.

علاج الصلع من الأسبوع الأول

تتكون الوصفة الثانية من العناصر التالية :

1 بصل أحمر.

ملعقة كبيرة من مسحوق بذور الكزبرة.

كوب صغير من الماء.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

نأخذ البصلة ونقشرها نزيل القشرة الخارجية ثم نقطعها إلى قطع صغيرة، وبعد ذلك نضعها في إناء مناسب مع إضافة مسحوق بذور الكزبرة والماء، ثم نرفع الإناء على النار لتغلي المكونات لمدة 5 دقائق وبعد ذلك نرفع الإناء عن النار، ونصفي الخليط بإستخدام قطعة قماش أو جورب صيفي في مكونات هذه الوصفة بسيطة لكنها فعالة للغاية، حيث أنها تعالج تساقط الشعر والصلع في مقدمة الرأس.

اسكبي هذا المحلول على شعرك من فروة الرأس إلى أطراف الشعر ثم دلكي فروة رأسك حتى يتغلغل المحلول في بصيلات الشعر، ثم اتركيه على شعرك لمدة ساعة واغسليه بالشامبو، يمكنك تحضير كمية كبيرة من هذا المحلول وتحفظ في وعاء زجاجي في الثلاجة، قدمنا لكم اليوم الوصفة المعجزة لتطويل وتكثيف الشعر وعلاج الصلع من الأسبوع الأول طبيعياً من المنزل.