ب 3 مكونات فقط وصفة ألمانية لعلاج الشرايين المسدودة والدهون في الدم والالتهاب والانفلونزا

هناك العديد من المسميات الغريبة التي أصبحت تنتشر ين الناس فترة نقول الخلطة الصينية ومرة أخرى نقول الألمانية وغيرها ولكن اغلب هذه الوصفات الطبيعية يكون لها تأثير إيجابي على البشرة والجسم لذلك لابد من الاستفادة منها ومحاولة تجربتها على الاقل لأول مرة حتى نتأكد من صحةتها ومن خلال هذا المقال سنتحدث بشكل منفصل عن الوصفة الألمانية التي تساهم في التخلص من انسداد الشرايين الانفلونزا وغيرها وسنتعرف معنى على الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد الوصفة الألمانية كما سنتحدث عن ‏المكونات التي نحتاج إليها حتى نقوم بإعداد الوصف الألمانية.

‏مكونات الوصفة الألمانية.

فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها لإعداد ‏الوصفة الألمانية التي تساعد على التخلص من العديد من الأمراض، ‏ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها لإعداد هذه الوصفة والمكونات هي:

‏

اثنين لتر من الماء الصافي.

‏

‏ حبة صغيرة من الزنجبيل.

‏

‏ 10من فصوص الثوم

‏

‏ أربع ليمونة حامضة ولا نقوم بإزالة القشر منها.

‏

طريقة عمل الوصفة الألمانية في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن خطوات العمل التي يمكن استخدامها في إعداد الوصف الألمانية وهذه الخطوات هي:

‏