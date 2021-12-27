أسهل طريقة لعمل البصارة بالدقة بمقادير بسيطة ومتوفرة في كل بيت

تعد البصارة أكلة من الأكلات المصرية القديمة والشعبية والتي تنتشر وتشتهر في جميع الدول العربية فيقومون الكثير بعملها في فصل الشتاء لأنها من ضمن الأكلات التي تجعلنا نشعر بالدفء وخاصة عندما يكون الجو أكثر برودة، فيميلون بعض الأشخاص إلي عدد من المأكولات المعينة التي تساعد علي تدفئة الجسم فتكون البصارة من ضمنها ومن أمثلة باقي هذه المأكولات هي العدس والفول وغير ذلك الكثير، فقد تمتلك البصارة عدة مميزات ومنها أنها تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان ومن أهمية هذه العناصر هي الفيتامينات والبروتينات وتكون غنية جدا بالألياف الطبيعية اللازمة لصحة الإنسان وللأطفال بالتحديد لأنها تعطيهم الحيوية والطاقة.

ربع كيلو من الفول المدشوش.

ملعقتان صغيرتان من الملوخية الجافة.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقتان صغيرتان من الثوم المهروس.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الجافة.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

كوبان كبيران من الماء.

نقوم بوضع وعاء كبير علي النار ونضع به كوبان كبيران من الماء ونتركها حتي تغلي وعند غليانها نضيف ربع كيلو من الفول المدشوش ونتركه علي النار حتي يتم تسويته جيدا.

ثم نرفعه علي النار وعندما يبرد نخضر الخلاط الكهربائي ونضع به الفول ويتم تشغيل الخلاط حتي يكون في النهاية قوامه ناعم وبعد ذلك نضعه في الوعاء مرة آخري.

ثم نضيف إلي الفول ملعقتان صغيرتان من الملوخية الجافة ويتم تقليبهم مع بعض ونضع رشة من الملح والفلفل الأسود والكمون علي حسب الرغبة ونضيف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة ونستمر في التقليب ونرفعه من علي النار.

وبعد ذلك يتم تجهيز طاسة مناسبة علي النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي وعند تسخين الزيت نضع ملعقتان صغيرتان من الثوم المهروس وبصلة واحدة كبيرة الحجم ويتم تقطيعها علي شكل مكعبات صغيرة الحجم ونقوم بتقليبهم حتي يكون البصل والثوم لونهم ذهبي ومقرمش ونضيف إليهم ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة ونرفعها من علي النار.

قومي بتجهيز طبق مناسب لتقديم ونضع به البصارة ثم نضيف إليها خلطة البصل والثوم ويتم تقديمها.

مكونات البصارة المصريةطريقة عمل البصارة المصرية