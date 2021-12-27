اسرار افضل طريقة لعمل الحواوشى الاسكندرانى بالطعم الرهيب والخلطة والتتبيلة الرائعة

الحواوشى من الأكلات الشعبية الشهيرة والمنتشرة بكثرة وعليها اقبال كبير من مختلف الفئات. وتتميز الحواوشى بالطعم اللذيذ والمزاق الرائع ومحتواها الغنى من الفيتامينات والبروتينات والمعادن. حيث يدخل فى عمل الحواوشى اللحمة والبصل والخبز وبعض البهارات والمكونات الاخرى. ونظرا الى رغبة الأمهات وربات البيوت فى إعداد الحواوشى فى المنزل سوف نوضح فى الخطوات التالية طريقة عمل الحواوشى اللذيذة والشهية.

طريقة عمل الحواوشى الاسكندرانى الاصلية فى المنزل المكونات والمقادير

مكونات اللحمة

كيلو جرام من اللحم المفروم.

حبتان من البصل المبشور.

ملعقة من بهارات اللحم.

ثم ملعقة من الفلفل الأسود.

مع ملعقة من الملح حسب الرغبة.

ايضا ملعقة من البهارات المشكلة.

حبتان من الفلفل الحلو أو الحار حسب الرغبة مقطع قطع ناعمة.

كيلو ونصف من الدقيق النقي.

ثلاث معالق من الخميرة.

ثم كوب من السمن أو الزبدة.

نصف لتر من اللبن.

ملعقة من الملح.

مع ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

.ثم ملعقة كبيرة من السكر.

ماء ساخن للعجينة.

وضع اللحمة المفرومة فى وعاء كبير ثم نضيف اليها البصل المبشور والتقليب ثم نضيف الفلفل الاخضر الناعم.

اضافة جميع مكونات خلطة اللحمة والتقليب جيدا حتى تتجانس المكونات معا وتدعك المكونات باليد حتى تتداخل مع بعضها.

يترك الخليط لمدة ساعتين حتى تتبل اللحمة جيدا.

مكونات العجينةطريقة التحضير والتجهيز اللازمة لعمل الحواوشى تحضير اللحمة والحشو

فى وعاء كبير نضع الدقيق والخميرة والملح والسكر وتخلط المكونات معا ثم نضع السمنة المذابة فى وسط الدقيق وتقلب الدقيق مع السمنة جيدا ويصبح الخليط ذو ملمس ناعم.

اضافة اللبن الدافى الى الدقيق والخميرة المذابة فى كوب من اللبن ثم يعجن الخليط كله جيدا لبعض الوقت وعندما تكون العجينة غير متماسكة نضيف بعض الماء الساخن او الدافئ بالتدريج مع عجن الخليط جيدا حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة وتترك العجينة لمدة ساعة حتى تتخمر جيدا.

على رخامة نرش بعض الدقيق ثم نقطع العجينة الى قطع او كرات متساوية الحجم.

ترص قطع العجينة فى صينية مع ترك مسافة بين القطع وتغطى الصينية وتترك مرة اخرى نصف ساعة حتى تتخمر.

تحضير العجينة

على سطح رخامة نرش بعض الدقيق ثم بالنشابة نفرد العجينة ثم نضع قطعة من اللحمة فى وسط العجينة وتفرد اللحمة على العجينة .

ثم نضع طبقة اخرى من العجينة المفرودة على طبقة اللحمة وتقفل الجوانب جيدا بالضغط عليها من الحواف حتى تتماسك معا.

نعمل قطع مناسبة من العجينة تكون على شكل كرات ذات حجم مناسب ثم تقوم بعمل فتحة فى وسط العجينة قبل الفرد ثم نضع قطعة اللحم.

نقفل قطعة العجين جيدا مرة اخرى على شكل كرات ثم نلف العجينة وبعدذلك نقوم بفرد العجين وباخلها اللحمة.

نحضر صينية الفرن وندهنها ببعض الزيت ثم نرص ارغفة الحواوشى فيها.

تسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونضع صينية الحواوشى.

تترك الحواوشى فى الفرن مع التقليب على كل وجهة كل اربع دقائق حتى يتحول لون الحواوشى الى اللون البنى الذهبى.

نخرج الحواوشى من الفرن وتقدم بجانب المخللات

طريقة عمل الحواوشى الاسكندرانى فى العجينةطريقة اخرى لوضع اللحمة والحشو فى العجينةطريقة التسوية