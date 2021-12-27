ملعقة سحرية لتسوية اللحمة بسرعة بدون حلة ضغط مهما كان حجمها ستصبح طرية زي الزبدة

نظرًا لأن العديد من السيدات أصبحوا عاملات ويريدون تسوية الطعام في أسرع وقت ممكن فبدأ البحث عن طرق تساعد على تسوية اللحمة بسرعة لأنها تأخذ وقت طويل في التسوية، ونظرًا لأن حلة الضغط سعرها غالي ولا يمكن شرائها لجميع السيدات بالإضافة إلى أن بعض السيدات يخشون التعامل معها، فبدأو يلجأون إلى طرق طبيعية تساعد على طهي اللحمة بسرعة.بعض الطرق التي تساعد على تسوية اللحمة بسرعة
يوجد العديد من الطرق التي تعمل على تسوية اللحمة في فترة زمنية قصيرة مهما كانت اللحمة غير قابلة للتسوية ومن ضمن هذه الطرق الآتي:
- سلق اللحم بدلًا من شويه أو قليه وذلك لأن الشوي والقلي يعمل على انكماش اللحم وعدم تسويتها بشكل جيد من الداخل.
- لابد من إغلاق الحلة جيدًا أثناء سلق اللحمة لأن الإحتفاظ بالبخار يساعد على سرعة تسوية اللحمة.
- نقع اللحم في الماء المضاف إليه الخل قبل طهيه وذلك لأن الخل يعمل على تطرية اللحم بشكل كبير وسيعمل على تسويته في أسرع وقت ممكن.
- وضع ملعقتان من الخل في الحلة مع المرقة أثناء طهي اللحمة.
- إضافة ملعقتان كبيرتان من السكر إلى المرقة في الحلة التي يتم تسوية اللحم فيها لأن السكر يساعد على تسوية اللحوم جيدًا وفي أسرع وقت ممكن.
- تجنب وضع الملح في المرقة مع بداية وضع اللحم لأن ذلك يؤخر من التسوية ولابد من وضعه بعد الانتهاء من التسوية تمامًا.
- تجفيف اللحم من الماء الخارجي الذي تم نقعه فيه أو الذي تم غسله به حتى يساعد على التسوية بشكل أسرع.
- وضع نواة البلح في المرقة مع اللحمة، وهي طريقة قديمة يقوم باستخدامها الكثير من السيدات على مر العصور ويرون أنها تساعد على تسوية اللحم في اسرع وقت.
- تقطيع اللحم إلى قطع صغيرة الحجم لأن كلما كان اللحم حجمه كبير كلما أخذ وقت طويل في التسوية.
- يفضل وضع اللحم في التتبيلة قبل طهيه لأن التتبيلة تساعد على تطرية اللحوم وتسويتها في وقت قصير.
- إزالة العظام من اللحم قبل طهيها يسرع من عملية التسوية.
الوسوم
نظرًا لأن العديد من السيدات أصبحوا عاملات ويريدون تسوية الطعام في أسرع وقت ممكن فبدأ البحث عن طرق تساعد على تسوية اللحمة بسرعة لأنها تأخذ وقت طويل في التسوية، ونظرًا لأن حلة الضغط سعرها غالي ولا يمكن شرائها لجميع السيدات بالإضافة إلى أن بعض السيدات يخشون التعامل معها، فبدأو يلجأون إلى طرق طبيعية تساعد على طهي اللحمة بسرعة.بعض الطرق التي تساعد على تسوية اللحمة بسرعة
يوجد العديد من الطرق التي تعمل على تسوية اللحمة في فترة زمنية قصيرة مهما كانت اللحمة غير قابلة للتسوية ومن ضمن هذه الطرق الآتي:
- سلق اللحم بدلًا من شويه أو قليه وذلك لأن الشوي والقلي يعمل على انكماش اللحم وعدم تسويتها بشكل جيد من الداخل.
- لابد من إغلاق الحلة جيدًا أثناء سلق اللحمة لأن الإحتفاظ بالبخار يساعد على سرعة تسوية اللحمة.
- نقع اللحم في الماء المضاف إليه الخل قبل طهيه وذلك لأن الخل يعمل على تطرية اللحم بشكل كبير وسيعمل على تسويته في أسرع وقت ممكن.
- وضع ملعقتان من الخل في الحلة مع المرقة أثناء طهي اللحمة.
- إضافة ملعقتان كبيرتان من السكر إلى المرقة في الحلة التي يتم تسوية اللحم فيها لأن السكر يساعد على تسوية اللحوم جيدًا وفي أسرع وقت ممكن.
- تجنب وضع الملح في المرقة مع بداية وضع اللحم لأن ذلك يؤخر من التسوية ولابد من وضعه بعد الانتهاء من التسوية تمامًا.
- تجفيف اللحم من الماء الخارجي الذي تم نقعه فيه أو الذي تم غسله به حتى يساعد على التسوية بشكل أسرع.
- وضع نواة البلح في المرقة مع اللحمة، وهي طريقة قديمة يقوم باستخدامها الكثير من السيدات على مر العصور ويرون أنها تساعد على تسوية اللحم في اسرع وقت.
- تقطيع اللحم إلى قطع صغيرة الحجم لأن كلما كان اللحم حجمه كبير كلما أخذ وقت طويل في التسوية.
- يفضل وضع اللحم في التتبيلة قبل طهيه لأن التتبيلة تساعد على تطرية اللحوم وتسويتها في وقت قصير.
- إزالة العظام من اللحم قبل طهيها يسرع من عملية التسوية.