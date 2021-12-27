بمكونات اقتصادية اعملي كيكة الزبادي الهشة الخفيفة بطعم لذيذ أحلي كيك هتفطري بيه

يعد الكيك من ألذ أنواع الحلويات التي يعشقها جميع الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن وعادة يتناولونه في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب فقد يوجد أنواع متعددة للكيك وجميعهم يتميزون بطعم لذيذ وشهي، ولكن من أكثر الأنواع التي يعشقها كل الناس وبالتحديد الأطفال هي كيكة الزبادي فهي مميزة بمذاق رائع ولها قوام هش فهي النوع الوحيد من أنواع الكيك التي تضاف إليها كمية من الشربات.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

كوب واحد كبير من الزبادي.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

ثلاث بيضات.

ربع كوب كبير من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب واحد كبير من السكر.

رشة بسيطة من الملح.

كوب ونصف كبير من الشربات.

رشة من جوز الهند للتزيين.

نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به نصف كوب كبير من الزيت النباتي ونضيف كوب واحد كبير من السكر ويتم تشغيل الخلاط لمدة دقيقتين ثم نضع نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة وثلاث بيضات وقومي بتشغيله مرة آخري حتي يتم خفق البيض جيدا.

وبعد ذلك نقوم بوضع كوب واحد كبير من الزبادي وربع كوب كبير من الحليب السائل وقومي بتشغيل الخلاط حوالي دقيقتين ثم نجهز طبق ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض وملعقة كبيرة من البيكينج بودر ورشة من الملح ويتم خلطهم مع بعض.

ثم قومي بتحضير وعاء عميق ونضع به خليط المكونات السائلة التي توجد بالخلاطونضيف إليه خليط المكونات الجافة وهي الدقيق والبيكينج بود والملح، ونقوم بتقليبهم مع بعض بإستخدام ملعقة للحصول علي قوام كريمي ناعم ولا يوجد به تكتلات.

ونحضر صينية مناسبة ونقوم بدهنها بملعقة كبيرة من السمنة ورشة من الدقيق ونضع بها خليط الكيك وقومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ولكن لابد من تشغيلها قبل تجهيز الكيك.

ونضع صينية الكيك في الفرن ونتركها حوالي نصف ساعة وعندما يكون لونها ذهبي غامق قليلا ويتم إخراجها من الفرن ونضيف إليها كوب كبير ونصف من الشربات، ونضع رشة من جوز الهند وبعد ذلك يتم تقطيعها ووضعها في طبق ونقوم بتقديمها.

مكونات كيكة الزبادي الهشةمكونات كيكة الزبادي الهشة