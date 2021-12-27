بعجينة قطنية أعملي الفطيرة التركية بالحشوة اللذيذة على أصولها بطعم طري وخفيف

من الأكلات المحببة لدي كل الناس ويرغبون في عملها وتناولها كثيرا هي الأكلات التركية فجميع أصنافها لذيذة حيث أن المطبخ التركي يشتهر دائما بأكلاته الرائعة والجذابة فهو يشبه الأكلات العربية بطريقة كبيرة، فمن ضمن الأكلات العربية والتي تشبه الأكلات التركية هي الفطائر فتعتبر من الوصفات المميزة في جميع البلاد نظرا لأن تتعدد حشواتها فيمكن حشوها علي حسب رغبة الأشخاص.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة ونصف من السكر.

رشة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

كوب واحد كبير من الحليب السائل الدافئ.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

كمية من الحشوة المرغوب فيها ولتكن تشكيلة مختلفة من الجبن وكمية من شرائح الزيتون والفلفل الأخضر.

قومي بتجهيز طبق عميق ونضع به كوب واحد كبير من الحليب السائل بشرط أن يكون دافئ ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية، ونضع ملعقة كبيرة ونصف من السكر ويتم تقليبهم مع بعض لذوبان الخميرة والسكر ونقوم بتغطية هذا الطبق ونتركها لمدة عشر دقائق.

ثم نضيف إلي خليط الحليب والخميرة والسكر كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ورشة من الملح وربع ملعقة صغيرة من البيكينج بودر ونضع نصف كوب كبير من الزيت النباتي وقومي بعجن كل المكونات مع بعضها بطريقة جيدة ونستمر في العجن لمدة عشر دقائق لكي نحصل علي عجينة متماسكة وناعمة.

ويتم تغطية العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة أو أكثر لتخميرها ولتضاعف حجمها وفي هذا الوقت نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية.

وبعد تخمير العجينة يتم تقسيم العجينة إلي قسمين بنفس الحجم ونقوم بتحضير صينية مناسبة وندهنها بملعقة كبيرة من الزيت وبعد ذلك نضع جزء من العجينة ويتم فردها في الصينية ونضيف إليها كمية من الحشوة مثل الجبنة الرومي والشيدر والموتزريلا وكمية من شرائح الزيتون والفلفل الأخضر.

ثم نضع الجزء المتبقي من العجينة علي الحشوة وقومي بفردها لتغطية الحشوة وندهنها بملعقة من الزيت ورشة من حبة البركة ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حوالي نصف ساعة أو أقل ثم نخرجها من الفرن ونقوم بتقطيعها وتقديمها مباشرة.

مكونات عمل الفطيرة التركيةطريقة عمل الفطيرة التركية