أفضل وأسهل طريقة عمل “حلي الروكي رود” الشهية بخطوات بسيطة والطعم رائع

الروكي رود من انواع الحلويات الغربية، والذي عادتًا ما يتم تقديمه في اعياد الميلاد والمناسبات المختلفة، فهو من الحلويات ذات الطعم المميز، وله أكثر من شكل وبالفعل يحبه الكثير من الناس والأطفال بشكل خاص، واذا كنتي تريدين تحضير الروكي رود في المنزل فهذا أمر سهل، فهي من أكثر الحلويات سهلة التحضير، بمكونات غير مكلفة تمامًا.

طريقة عمل ألواح الروكي رود

المكونات

عدد 6 أكياس من البسكويت السادة المحلى.

نصف كوب شيكولاته خام.

ثلاث ملاعق من الشيكولاته البيضاء الخام، مبشورة.

ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال.

ملعقتين من الحليب المكثف المحلي.

ملعقة من الزبدة.

كوب من المارشميلو.

طريقة التحضير

احضري إناء مناسب الحجم، واضيفي بداخله الحليب المكثف المحلى.

وارفعيه بعد ذلك على النار و اخفضي درجة الحرارة تمامًا.

أضيفي إلى الوعاء الزبدة، والشيكولاتة الخامة.

قلبي المكونات في الوعاء برفق وذلك حتى يتم ذوبان الشوكولاته مع الزبدة جيدًا.

أضيفي بعد تمام الذوبان، أضيفي إلى المكونات بشر قشر البرتقال.

قلبي المكونات جيدًا ثم ارفعي هذا الوعاء عن النار.

أضيفي إلى الى الخليط قطع البسكوت السادة المحلى بعد القيام بتقكسيرة الى قطع.

أضيفي أيضًا المارشميلو.

أضيفي أيضًا الشيكولاته البيضاء بعد بشرها.

قلبي المكونات جيدًا حتى يحدث تجانس لكل هذه المكونات.

احضري صينية مناسبة الحجم.

ضعي عليها ورق الزبدة.

صبي إليها الخليط، واتركيه في الثلاجة لمدة ست ساعات وذلك حتى يتماسك جيدًا.

يقطع بعد ذلك على شكل الواح ثم يقدم ويتم تناوله مع القهوه او المشروبات الساخنة.

الروكي رود بالحليب المحموس

المكونات

خمس قطع من الشيكولاته مثل كادبوري لو جلاكسي.

كوب متوسط الحجم من قطع المارشملو.

عبوة من بسكوت دايجيستيف السادة.

كوب من الحليب البودرة.

100 جرام من الزبدة.

طريقة التحضير

احضري مقلاة مناسبة الحجم.

أضيفي بها الزبدة.

اتركيها حتى تذوب وتسخن، ثم أضيفي الحليب البودرة.

حمصي الحليب جيدًا، حتى يصبح لونه ذهبي.

أضيفي إلى المكونات قطع البسكوت بعد تكسيرة قطع متوسطة الحجم، والمارشملو.

قومي بتذويب الشيكولاته في حمام بخار مائي.

وبعد ذلك يتم اضافتها على الخليط السابق.

يقلب المكونات مع بعض جيدًا.

افردي العجينة التي سوف تتكون عند التقليب في قالب مناسب.

ضعي القالب في الثلاجة حتى تتماسك ثم تقطع وتقدم.

الروكي رود من اشهى الحلويات اللذيذة والتي يرجع أصلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يتم تحضيرها بالشكولاته اللذيذة مع المارشميلو والبسكويت، وذلك بأكثر من شكل وطريقة، وهي تعتبر من أسرع الحلويات التي يمكن أن تقوم بتحضيرها كل ربة منزل بدون اي مجهود، وبالفعل سوف يستمتع به كل أفراد الاسرة، ويمكن تقديمة في العزائم للأهل والأصدقاء.