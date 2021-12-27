“علاج حب الشباب”.. وصفات طبيعية جبارة وسريعة المفعول للتخلص من حب الشباب نهائياً

حب الشباب من أكثر المشاكل التي يتعرض لها الكثير من الفتيات خاصتًا في سن المراهقة، والتي يظهر عبارة عن حبوب او بثور ذات رؤوس تظهر على الجلد، مما يعطي شكل غير مرغوب فيه، ولذلك تسعى الكثير منهم لاستخدام العديد من المواد الجاهزة منها ما يساعد في علاج حب الشباب، ومنها ما يساعد في اخفائها، لكن كل المستحضرات والكريمات قد تحتوي على مواد كيميائية فيمكن أن يكون لها أضرار أخرى بالإضافة إلى أسعارها و تكاليفها المرتفعة، ومن ثم فقد أتينا ببعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في حل هذه المشكلة بكل أمان على البشرة.

وصفات طبيعية سريعة لعلاج حب الشباب

من الافضل استخدام المواد الطبيعية في شكل وصفات وذلك للتخلص من حب الشباب، وحماية البشرة والجلد من ظهورها مرة أخرى ومن أهم هذه الوصفات كالآتي:

وصفة اللبن الحليب للتخلص من حب الشباب

اللبن الحليب يساعد في التخلص من التهابات البشرة والتخلص من حب الشباب فهو يعمل على ترطيب وتهدئة البشرة، وتنظيفها بشكل عميق، كما يساعد في التخلص من الدهون التي تتراكم داخل مسام الوجه وطريقة استخدامه كالآتي:

المكونات

ملعقتين من العسل الأبيض الطبيعي.

ملعقة كبيرة من اللبن الحليب.

قطعة من القطن.

فوطة صغيرة دافئة.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي المكونات مع بعضها حتى يصبح متجانس مع بعض.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الدافيء حتى يصبح نظيف قبل وضع الماسك على الوجه.

جففي وجهك جيدًا.

استخدمي قطعة من القطن واغمسها في هذا الخليط ثم قومي بتدليك وجهك، والمناطق التي بها حبوب بشكل كبير.

استمري في تدليك الوجه بالماسك حتى يمتلئ الوجه.

اتركيه لمدة ساعة

قومي بغسل بالماء الدافئ بعد الانتهاء.

خليط الكركم للتخلص من حب الشباب

يحتوي الكركم على مادة الكركمين الذي يساعد في التخلص من الالتهابات كما يعمل على تطهير الوجه من العدوى، والتخلص من حب الشباب وطريقة الاستخدام هي كالاتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقتين من الماء الدافيء.

طريقة التطبيق

قومي بمزج المكونات وذلك حتى الحصول على عجينة طرية.

قومي بتوزيع العجينة على الوجه وابدأي في التدليك للوجه.

يترك الماسك على الوجه لمدة ساعة.

يغسل الوجه جيدًا بالماء الدافيء.

حب الشباب من المشكلات التي تتعرض لها العديد من الفتيات وخاصتًا أصحاب البشرة الدهنية، ويبدأ حب الشباب في الظهور بدايتًا من سن المراهقة ويظهر في الوجه وايضًا بعض مناطق الجسم، وسوف نعرض لكم بعض الوصفات الطبيعية التي لها دور فعال في علاج حب الشباب، وحماية البشرة من عدم التعرض له مرة أخرى، وهذا ما تعرفنا عليه من خلال متابعتنا.