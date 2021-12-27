دفي نفسك وأولادك وأعملي مشروب السحلب بالنشا بقوام مظبوط وطعم ومذاق لذيذ

يعد السحلب من أفضل المشروبات التي تقدم في فصل الشتاء بسبب فوائدة الصحية المذهلة حيث يقوم ببناء العظام بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم ويساهم في رفع المناعة وبالتالي يمنع الإصابة بنزلات البرد، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل السحلب بالنشا بمكونات من البيت فتابعونا.

طريقة عمل السحلب بالنشا

المكونات:

4 كوب حليب.

4 ملاعق نشا.

سكر حسب الرغبة.

2 ملعقة من الفانيليا.

فستق حلبي مطحون.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع بداخله النشا مع الحليب ويرفع على النار مع التقليب المستمر لحين الغليان. ثم نضيف السكر مع الفانيليا وقطرات من ماء الورد ونقلب مرة أخرى للحصول على القوام المناسب. يرفع من النار ويصب في أكواب التقديم ويزين الوجه بالفستق الحلبي والقرفة المطحونة وبالهنا والشفا.

سحلب جوز الهند

المكونات:

4 أكواب من الحليب.

كوب جوز هند.

2 ملعقة كبيرة سحلب.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة ماء زهر.

رشة قرفة ناعمة.

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

في وعاء نخلط جوز الهند مع الحليب ونرفع المكونات على نار متوسطة لمدة 5 دقائق لحين الغليان. بعد ذلك نصفي الحليب من جوز الهند ثم نرفع الحليب في وعاء أخر على النار ونضيف السكر والسحلب. نقلب الخليك بشكل مستمر لحين الحصول على قوام سميك وعندما يغلي يوضع جانبا ويضاف إليه ماء الورد والزهر. يصب السحلب في أكواب التقديم وعلى الوجه نضع مكسرات مجروشة مع رشة من القرفة وبالهنا والشفا.

بودينج السحلب بالشوكولاتة

المكونات:

6 قطع من الشوكولاتة الداكنة.

2 ملعقة كبيرة من السحلب البودرة.

ربع كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

صفار 4 بيضات.

2 كوب حليب.

طريقة التحضير: