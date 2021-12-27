بخلطة الثوم والخل أعملي مخلل الباذنجان بطريقة مختلفة بطعم لذيذ وسر طعمه وتتبيلته زى بره

تتعدد أنواع المخللات وتكثر فجميع أنواعها مميزة ولها طعم رائع ولذيذ والمخلل الذي يحبه العديد من الناس ويرغبون في تناوله بجانب معظم الأكلات هو مخلل الباذنجان، فعادة يتناوله الأشخاص مع المأكولات الشعبية مثل الفول والبطاطس المقلية والطعمية وغير ذلك فتوجد عدة طرق لعمل هذا المخلل فمنه المقلي ومنه المشوي فمن المعروف أن مخلل الباذنجان المشوي يسمي البابا غنوج ولكن أغلبية الناس يعشقون تناول مخلل الباذنجان المقلي.

نصف كيلو من الباذنجان.

خمس فصوص من الثوم.

حبتان من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ربع كوب صغير من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

كمية من الزيت النباتي لقلي الباذنجان.

قومي بغسل نصف كيلو من الباذنجان صغير الحجم ويكون علي شكل إسطواني ويتم تجفيفه من الماء جيدا ونحضر طاسة عميقة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت النباتي ونتركها علي النار لكي يتم تسخينه.

وعند تسخين الزيت نقوم بوضع الباذنجان ونتركه في الزيت ويتم تقليبه بإستمرار وعند تغيير لونه يتم إخراجه من الزيت ووضعه في طبق يوجد به مناديل مخصصة للمطبخ حتي يتشرب كمية الزيت التي تكون به.

وبعد ذلك قومي بتجهيز طبق مناسب ونضع به خمس فصوص من الثوم المهروش وحبتان من الفلفل الأخضر المفروم ناعم ونضيف إليهم ربع كوب صغير من الخل الأبيض وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة من الكمون وملعقة واحدة صغيرة من الكزبرة الجافة وممكن أن نضيف نصف ملعقة صغيرة من الشطة وهي علي حسب الرغبة.

وقومي بتقليب تتبيلة الثوم بشكل جيد ويتم تجهيز الباذنجان المقلي ونقوم بعمل شق بسيط بجانب الباذنجان بإستخدام السكينة وبعد ذلك نضع كمية من هذه التتبيلة في هذا الشق.

وبعد إنتهاء كمية الباذنجان نتركهم في وعاء ونضعه في الثلاجه لمدة ساعة أو أكثر ويتم تناوله في أي وقت ممكن.

مكونات مخلل الباذنجانطريقة عمل مخلل الباذنجان