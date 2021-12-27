ضعيه لشعرك كل يوم لتكثيف وملئ فراغات الشعر ووقف التساقط شعرك هينمو بدون توقف

يعد تساقط الشعر مشكلة من ضمن المشكلات الكبيرة التي تعاني منها الكثير من الفتيات فهذه المشكلة ممكن أن تحدث لأي شخص وفي أي عمر سواء في مرحلة الشباب أو في مرحلة الشيخوخة ولكن من المعروف بين الناس أن تساقط الشعر يحدث بكثرة في فصل الشتاء، ويستخدم أغلبية الفتيات والسيدات أنواع معينة من الشامبو لتعلاج مشكلة التساقط ولكن مع مرور الوقت نلاحظ أن تساقط الشعر مستمر أيضا ففي هذه الحالة تلجأ إلي إستعمال أنواع معينة من الكريمات أو مستحضرات التجميل فهي غير مناسبة لأنها تتكون من عدد من المواد الكيميائية الضارة التي قد تتلف الشعر تماما وتدهوره، فقد توجد العديد من العوامل التي لها دور كبير جدا في تساقط الشعر بشكل ملحوظ وهي الشعور بالتوتر والإكتئاب أو الحمل أو قد تكون عوامل بيئية أو سوء تغذية وهذا من خلال تناول الأكلات الغير صحية التي لا تحتوي علي عناصر غذائية بكمية كبيرة ومن ضمن هذه العوامل هي العاوامل الوراثية، ومن الضروري علاج هذه المشكلة في أسرع وقت لأنها من الممكن أن تتطور وقد تظهر مشكلة أكبر وهي مشكلة الصلع فهذا يحث سواء للرجال أو للسيدات.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

ثلاث كبسولات من فيتامين E.

نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا وملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز وثلاث كبسولات من فيتامين E.

يتم تقليب كل المكونات مع بعضها وبعد ذلك نضع هذه الخلطة علي الشعر ونقوم بالتدليك بلطف علي فروة الرأس حوالي عشر دقائق أو أكثر ونتركه لمدة ليلة كاملة.

ومن الضروري أن يتم إستخدام الخلطة علي الشعر قبل النوم ولابد من تكرارها يوميا.

مكونات الخلطة السحرية لمنع تساقط الشعر نهائياطريقة عمل الخلطة السحرية لمنع تساقط الشعر نهائيا