بصدور الدجاج المخلية أعملي الدجاج بالكاري بخلطة سرية وطعم ومذاق لذيذ زي المطاعم

طبق الدجاج بالكاري من أشهر الأطباق الهندية فهي معروفة ومنتشرة في جميع أنحاء العالم وذلك بسبب مذاقه اللذيذ وطعمه الشهي فمن المعروف أن المطبخ الهندي يوجد به العديد من الأكلات ذات الطعم الرائع والمحبب لكل الناس وخاصة في مصر، فالهند تشتهر بكثرة التوابل التي تضاف إلي المأكولات فهي التي تعطيها نكهة قوية ورائحة جذابة جدا تميزها عن غيرها ومن أشهر أطباقها كما ذكرنا هي وصفة الدجاج بالكاري.

نصف كيلو من صدور الدجاج.

حبتان من البصل المفروم.

أربع فصوص من الثوم.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من صلصة الطماطم.

كوب واحد كبير من الزبادي أو كريمة الطهي.

ملعقة صغيرة من الملح والكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق الكاري البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة أو زيت الذرة.

رشة بسيطة من السكر والحبهان البودر.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكركم.

في البداية قومي بغسل صدور الدجاج ثم يتم تقطيعها علي شكل مكعبات صغيرة الحجم ونضعها في طبق عميق ونضيف إليها رشة من الملح والفلفل الأسود ونتركها في الثلاجه لمدة نصف ساعة علي الأقل.

وبعد ذلك نحضر طاسة ونضع بها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة أو الزيت ونضع كمية الفراخ في الطاسة ويتم تقليبها حتي يتغير لونها ثم نضع الدجاج في وعاء مناسب.

ونضع في نفس الطاسة حبتان من البصل المفروم ناعم ونقوم بتقليبه حتي يكون باللون الذهبي الفاتح ثم نضيف إليه أربع فصوص من الثوم المهروس وقومي بتقليبهم مع بعض ونضع أربع ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

وقومي بالتقليب مرة آخري ونتركهم علي النار لمدة خمس دقائق ثم نضيف قطع الدجاج ويتم تقليبها مع باقي المكونات ونتركها أيضا لعدة دقائق.

ونضع كوب كبير من الزبادي أو كريمة الطهي ورشة من السكر والحبهان البودر ومسحوق الكاري والكمون ونقلبهم مع بعض ونتركهم حوالي خمس دقائق ثم يتم رفعهم من علي النار ونضعهم في طبق مناسب للتقديم.

مكونات عمل الدجاج بالكاريطريقة عمل الدجاج بالكاري