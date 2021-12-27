“على الطريقة التركية” طريقة تحضير المعمول التركي في المنزل بكيلو دقيق واحد فقط

المعمول التركي، المعمول يرجع أصله إلى مصر فهو من المخبوزات المنتشرة في الماضي وكانت ذات شعبية كبيرة وكانت تُحضر خاصة في العيد وكان يطلق عليه الكعك ثم بعد ذلك انتشر في الدول العربية المختلفة وأصبح ليس مشهورًا في مصر فقط بل في العالم العربي بأجمعه، وتستطيع السيدات تجهيز المعمول في المنزل بأبسط وأسهل الطرق، وبعض الناس يقومون بحشو المعمول وذلك حسب رغبتهم ويكون غالبًا الحشو بالعجوة، بعد أن انتشر المعمول في الدول العربية أضافوا عليه بعض التعديلات مثل التزيين بالسمسم ويمكن أيضًا أن يحضر بدون حشو ويكون سادة، فالمعمول من أشهى المخبوزات.

طريقة تحضير المعمول التركي

المكونات:

خمسة أكواب من الدقيق.

كوب واحد من الزبادي.

كوب واحد من السكر المطحون أو الناعم.

مقدار ثلاثة أرباع الكوب زيت.

250 جم زبدة.

ملعقة واحدة صغيرة من جوز الطيب.

ملعقة واحدة كبيرة من القرنفل.

مقدار ملعقة كبيرة ونصف من القرفة.

عبوتان من البيكنج بودر.

ظرف واحد من الفانيليا.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من المحلب.

ملعقة واحدة كبيرة من الهيل.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الزنجبيل.

للتزيين سمسم حسب الرغبة.

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع الزبدة به بعد أن نقوم بتسييحها على النار.

ثم نضع السكر والزبادي والفانيليا والزيت وتحرك هذه المكونات معًا حتى تمام الامتزاج وذوبان السكر.

نقوم بوضع كافة البهارات المجهزة مسبقًا ( جوز الطيب والقرفة والزنجبيل والمحلب والهيل والقرنفل) في الوعاء ثم نقلبه بشكل جيد حتى امتزاج البهارات مع الخليط.

يضاف الدقيق والبيكنج بودر معًا بالتدريج حتى الانتهاء وتكون العجينة طرية ويمكن أن تتشكل بسهولة.

ثم يشكل المعمول حسب الرغبة ونضع فوقه السمسم وندخله الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة على الرف الأوسط وتأخذ حوالي 15 إلى 20 دقيقة للتسوية.

يقدم المعمول التركي مع المشروبات الساخنة بألف صحة.

تتم عملية العجن في عجينة المعمول التركي مدة لا تقل عن خمس دقائق حتى يتم التأكيد على أن الخليط امتزج بالدقيق جيدًا، ويمكنك تقليل كمية التوابل حسب رغبتك.