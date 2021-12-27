تكات غامضة في تحضير كرات البسبوسة في المنزل أحلى من المحلات الخاصة بالحلويات الشرقية

نقدم لكم تكات غامضة في تحضير كرات البسبوسة، حيث أن كرات البسبوسة من أفضل الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها العديد من الأشخاص، حيث تعتبر كرات البسبوسة من الحلويات المنتشرة في جميع أنحاء الوطن العربي ولكل دولة ذوق وطريقة في إعداد الأطباق الخاصة بهم، البسبوسة لها أشكال ونكهات كثيرة منها بسبوسة بالمكسرات البسبوسة بالقشطة البسبوسة السادة أيضا فلكل شخص منا ذوق ومذاق يختلف به عن الآخر لذلك قد أعددنا لكم أفضل الطرق لعمل كرات البسبوسة.

تكات غامضة في تحضير كرات البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة من أبسط وأفضل الطرق سريعة وغير مكلفة ومكوناتها متوفرة في كل مكان، وهي تتمثل في الآتي:

2 كوب من السكر.

2 كوب من اللبن الحليب.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 كوب من دقيق السميد.

كوب من الماء.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

بندق ولوز للتزيين البسبوسة.

كوب كنافة.

يتم تحضير البسبوسة في خطوات سهلة وبسيطة وليس تستهلك وقت نهائيا.