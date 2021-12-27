تكات غامضة في تحضير كرات البسبوسة في المنزل أحلى من المحلات الخاصة بالحلويات الشرقية

نقدم لكم تكات غامضة في تحضير كرات البسبوسة، حيث أن كرات البسبوسة من أفضل الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها العديد من الأشخاص، حيث تعتبر كرات البسبوسة من الحلويات المنتشرة في جميع أنحاء الوطن العربي ولكل دولة ذوق وطريقة في إعداد الأطباق الخاصة بهم، البسبوسة لها أشكال ونكهات كثيرة منها بسبوسة بالمكسرات البسبوسة بالقشطة البسبوسة السادة أيضا فلكل شخص منا ذوق ومذاق يختلف به عن الآخر لذلك قد أعددنا لكم أفضل الطرق لعمل كرات البسبوسة.تكات غامضة في تحضير كرات البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة من أبسط وأفضل الطرق سريعة وغير مكلفة ومكوناتها متوفرة في كل مكان، وهي تتمثل في الآتي:مكونات عمل كرات البسبوسة
- 2 كوب من السكر.
- 2 كوب من اللبن الحليب.
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 كوب من دقيق السميد.
- كوب من الماء.
- 4 ملاعق كبيرة من السكر.
- كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من ماء الزهر.
- بندق ولوز للتزيين البسبوسة.
- كوب كنافة.
يتم تحضير البسبوسة في خطوات سهلة وبسيطة وليس تستهلك وقت نهائيا.
- يتم إحضار وعاء عميق ثم نضع بها الزبدة ثم نضع معها دقيق السميد ثم باقي المكونات ونقلب جيدا.
- الخطوة التالية نقوم بعمل الشربات بوضع وعاء به الماء والسكر وعصير الليمون ويقلب جيدا علي النار حتي الغليان ثم يترك جانبا.
- ثم نضع الحليب والفانليا إلي السميد والزبدة ويتم تقليبهم جيدا حتى نحصل على عجينة طرية.
- عندما نصل إلى القوام المطلوب يتم تقسيم العجينة الى أجزاء صغيرة الحجم كلما قل الحجم كان الطعم أفضل.
- ثم نعمل من العجينة كرات صغيرة أو أشكال على حسب الرغبة.
- ثم نحضر صينية مدهونة سمن أو مبطنة بورق الزبدة ويرص بها الكرات علي أن نترك مسافة مناسبة بين الكرات.
- ثم نضع البندق واللوز علي كل كرة من الكرات للتزيين على ان نضغط على المكسرات لاسفل حتي لاتحترق.
- ثم ندخل الصينية على الرف الأوسط على درجة حرارة 200 درجة.
- ثم عند وصول الكرات إلى اللون الذهبي يتم إخراجها من الفرن.
- ثم فور خروجها من الفرن تسقى بالشربات.
- ثم نضعها في جوز الهند لتغطيتها من الخارج ونضعها في الثلاجة تتماسك وتقدم بألف هنا.
الوسوم
نقدم لكم تكات غامضة في تحضير كرات البسبوسة، حيث أن كرات البسبوسة من أفضل الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها العديد من الأشخاص، حيث تعتبر كرات البسبوسة من الحلويات المنتشرة في جميع أنحاء الوطن العربي ولكل دولة ذوق وطريقة في إعداد الأطباق الخاصة بهم، البسبوسة لها أشكال ونكهات كثيرة منها بسبوسة بالمكسرات البسبوسة بالقشطة البسبوسة السادة أيضا فلكل شخص منا ذوق ومذاق يختلف به عن الآخر لذلك قد أعددنا لكم أفضل الطرق لعمل كرات البسبوسة.تكات غامضة في تحضير كرات البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة من أبسط وأفضل الطرق سريعة وغير مكلفة ومكوناتها متوفرة في كل مكان، وهي تتمثل في الآتي:مكونات عمل كرات البسبوسة
- 2 كوب من السكر.
- 2 كوب من اللبن الحليب.
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 كوب من دقيق السميد.
- كوب من الماء.
- 4 ملاعق كبيرة من السكر.
- كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من ماء الزهر.
- بندق ولوز للتزيين البسبوسة.
- كوب كنافة.
يتم تحضير البسبوسة في خطوات سهلة وبسيطة وليس تستهلك وقت نهائيا.
- يتم إحضار وعاء عميق ثم نضع بها الزبدة ثم نضع معها دقيق السميد ثم باقي المكونات ونقلب جيدا.
- الخطوة التالية نقوم بعمل الشربات بوضع وعاء به الماء والسكر وعصير الليمون ويقلب جيدا علي النار حتي الغليان ثم يترك جانبا.
- ثم نضع الحليب والفانليا إلي السميد والزبدة ويتم تقليبهم جيدا حتى نحصل على عجينة طرية.
- عندما نصل إلى القوام المطلوب يتم تقسيم العجينة الى أجزاء صغيرة الحجم كلما قل الحجم كان الطعم أفضل.
- ثم نعمل من العجينة كرات صغيرة أو أشكال على حسب الرغبة.
- ثم نحضر صينية مدهونة سمن أو مبطنة بورق الزبدة ويرص بها الكرات علي أن نترك مسافة مناسبة بين الكرات.
- ثم نضع البندق واللوز علي كل كرة من الكرات للتزيين على ان نضغط على المكسرات لاسفل حتي لاتحترق.
- ثم ندخل الصينية على الرف الأوسط على درجة حرارة 200 درجة.
- ثم عند وصول الكرات إلى اللون الذهبي يتم إخراجها من الفرن.
- ثم فور خروجها من الفرن تسقى بالشربات.
- ثم نضعها في جوز الهند لتغطيتها من الخارج ونضعها في الثلاجة تتماسك وتقدم بألف هنا.