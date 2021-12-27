أسرار تحضير فطائر الطاسة بطعمها اللذيذ في المنزل

تستغل النساء فصل الشتاء والبرودة الشديدة في تقديم أسرع الوصفات الشهية وتعد فطائر الطاسة من أحد أنواع المعجنات سهلة التحضير والتى تتميز بأن لها طعم رائع ومميز كما يتعدد حشوة الفطائر لعدة حشوات مختلفة مثل الفراخ أو الخضروات أو حشوات أخري حسب ذوق كل شخص وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل فطائر الطاسة بأسهل الطرق وبطعمها اللذيذ في المنزل.

طريقة عمل فطائر الطاسة الشهية

المكونات:

‏ثلاث أكواب ونصف من الدقيق الأبيض.

‏علبة زبادي.

كوب من الماء الدافئ.

‏ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

‏ثلث كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

ثلاث ‏ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ذرة من ملح الطعام.

نصف كيلو جرام من الجبنة رومي.

ربع كيلو جرام من الجبنة الفيتا.

ربع كيلو جرام من الجبنة الكريمي.

نصف كوب من البقدونس.

نصف كوب من الفلفل الألوان.

في البداية قومي بإحضار وعاء كبير الحجم ثم ضيفي فيه الدقيق و الخميرة والسكر واللبن البودرة والملح وبيكنج بودر ثم أخلطي المكونات جيداً مع بعضها البعض وقلبيهم سوياً. ثم في الخطوة الثانية قومي بإضافة كلا من الزيت مع الزبادي واخلطيها مع بعضها البعض لعدة ثواني‏ ثم بعد ذلك قومي بإحضار الماء الدافيء وقومي بوضع الماء الدافئ بالتدريج حتى نحصل على عجينة لينة وناعمة وسهلة في التشكيل ثم اعجني المكونات مع بعضهم البعض لفترة كبيرة ثم اتركي العجينة حتى تختمر لمدة لمدة لا تقل عن ساعة. ثم في الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء متوسط في الحجم وضيفي فيه كلا من الجبنة الرومي والجبنة الفيتا وربع كيلو من الجبنة الكريمي مع كوب من البقدونس ونصف كوبكو الفلفل الألوان واخلطيهم جيداً مع بعضهم البعض. ثم في الخطوة الرابعة ابدائي في تشكيل وتقطيع العجينة ثم احشيها بحشوة الجبن والبقدونس والفلفل ثم بعد ذلك اتركيها لحوالى ربع ساعه وبعد ذلك قومي بفردها ثم قومي بعد ذلك بتسويتها في الطاسة. ثم بعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم في الإفطار أو العشاء أو كوجبة خفيفة.

مكونات الحشو:طريقة التحضير: