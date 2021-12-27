أسرع طريقة لتحضير بسبوسة العشر دقائق بسهولة بمذاق لذيذ يذوب في الفم

الحلويات من الأشياء التي لا تقاوم منها البسبوسة حيث يعشقها الجميع وعادةً ما يتم تناولها باستمرار بعد تناول الوجبات الرئيسية، وتتميز بمذاق ناعم دون عن الحلويات الأخرى وهي من الأشياء التي يمكن أن يتيح بها إضافة المكسرات في تزيينها، ويوجد اختلاف في الاتفاق على أصول البسبوسة حيث انتشرت في بلاد الشام وفي مصر ولا أحد يعلم ما هي بداية البسبوسة ولكن في جميع الحالات فإن بلاد الشام ومصر تبدع في طريقة تحضير البسبوسة، وبسبب الرغبة الدائمة في تناول البسبوسة قامت بعض المطابخ بالوصول إلي وصفة سريعة لتحضيرها في عشر دقائق فقط مثل معظم الوجبات المنتشرة في ذلك السياق والتي تقوم أساسها على سرعة الإنجاز وفي ذات الوقت مذاق شهي يختلف عن الطريقة العادية، وللتعرف على طريقة تحضير البسبوسة في عشر دقائق يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير بسبوسة العشر دقائق

مكونات التحضير:

كأس من السميد الفاخر الخاص بالبسبوسة.

كيس من مستحضر البيكنج باودر.

نصف كأس من السكر.

نصف كأس من جوز الهند.

كأس من الزبادي.

شربات البسبوسة.

تعتبر المقادير السابقة مناسبة لتحضير صينية بسبوسة صغيرة وتناسب عدد ثلاث أفراد، ثم نحضر وعاء واسع للعجن ونضع فيه السميد أولاً ثم مسحوق البيكنج باودر والمكونات الجافة الأخرى مع التقليب بالإضافة إلي الزبادي. تحضير صينية صغيرة ودهنها بالزبدة أو الزيت وعند الإنتهاء يتم سكب خليط البسبوسة التي تم تحضيرها دفعة واحده وفردها بوسيلة سيليكون. يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة أثناء إعداد البسبوسة وتركه مدة عشر دقائق على الأقل قبل وضع البسبوسة ثم إدخالها في منتصف الفرن. تترك البسبوسة في الفرن حتى عشرين دقيقة للنضج ثم إخراجها وتقطيعها على هيئة مربعات ووضع عليها المكسرات على كل قطعة. سكب الشربات البارد على البسبوسة بحيث يكون مناسب من حيث حجم البسبوسة، وهكذا تم تحضير بسبوسة العشر دقائق ويمكنك تقديمها في أيّ وقت حسب رغبتك.

طريقة التحضير:ملحوظة:

يفضل عدم استخدام مواد دهنية كثيرة في سطح البسبوسة حتى لو يصبح مذاقها دسم وثقيل لذلك يمكنك استخدام ورق الزبدة بدلاً من الزبدة.