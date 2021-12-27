خلال ساعتين.. بملعقة خميرة افردي شعرك الخشن لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي

فرد الشعر الخشن بالخميرة من الممكن لكل فتاة تطمح إلى شعر ناعم حريري منسدل أن تقوم باستعمال تلك التركيبة المتميزة من الخميرة مع مكونات طبيعية تهدف إلى تحقيق النعومة الفائقة الشعر وحمايته من الكثير من المشاكل التي قد تؤدي إلى تساقطت وتجعده وتعرضت للهيشان مع التساقط والتقصف والخميرة تساعد في منح الشعر الكثير من الخصائص المتميزة والتي من بينها أن الشعر يصبح أكثر من حيث الرونق والتألق ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على اهم المعلومات عن الوصفة ومكوناتها الرئيسية والطريقة التي تقوم لتحضير تلك التركيبة المتميزة.

تعد تركيبة الخميرة نوع من أنواع الكيراتين الطبيعي رائع الأثر على الشعر من الممكن أن يتم عمل الخليط.

من مكونات كلها طبيعية تصلح لعمل كريم ممتاز من الممكن الاحتفاظ به واستعماله عند الحاجة ومدة حفظه يجب ألا تزيد عن ثلاثة أيام.

ومن ثم يسهل تطبيق خليط الخميرة من مرة إلى مرتين في الأسبوع وبالنسبة للمكونات الأساسية.

والتي لا بد وأن تكون متوفرة في الخليط ومن الممكن الاستعانة بما يأتي في النقاط القادمة بالفقرة التالية.

فرد الشعر الخشن بالخميرةمكونات عمل كيراتين الخميرة لفرد الشعر

المكونات الأساسية للوصفة تعتبر من أفضل المقادير التي لها دور كبير في حماية الشعر من التجعد ووقاية الشعر أيضا من التعرض للجفاف والمكونات نذكرها من خلال الآتي من النقاط القادمة:

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة عسل.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من الدقيق.

زيت سمسم.

زيت اللوز.

زيت الخروع.

الخميرة من الممكن أن يتم الخلط لها مع مختلف المكونات التي قد سبق التعرف عليها،

وبالنسبة لطريقة المزج فتكون للخميرة مع النشا والعسل مع التقليب ثم التخفيف للخليط باستعمال الزيوت الطبيعية المتوفرة بالوصفة، ومع الخلط بشكل مستمر.

نجد أن التركيبة أصبحت مثل السيروم الخفيف، ويسهل بعد ذلك تطبيق الوصفة على الشعر حيث أن الأمر يستدعي أن يتم تدليك الشعر.

وفروة الرأس تدليك خفيف جيدا لمدة خمس دقائق ومن ثم يستمر وضع الخليط على الشعر مدة حوالي ربع ساعة.

طريقة التحضير