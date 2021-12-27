بأبسط المكونات اعملي كريم الشبه والجليسرين لشد الترهلات للحصول على قوام جذاب

يعد كريم الشبه والجليسرين من الكريمات الرهيبة والمضمونة في شد الترهلات والحصول على قوام جذاب ذات بشرة بيضاء وملفته، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن كريمات طبيعية للتخلص من الترهلات المزعجة، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير كريم الشبه والجليسرين السحري، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الشبه والجليسرين ومكونات آخرى ويعرف عن الشبه بفوائدها الكثيرة في شد الترهلات وتفتيح البشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم الشبه والجليسرين الرهيب في المنزل.

مكونات كريم الشبه والجليسرين

يتكون كريم الشبه والجليسرين من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٣ ملاعق من الجليسرين.

ملعقتان كريم مرطب.

٥ ملاعق من ماء الورد.

كمية من الشبه المطحونة.

٤ ملاعق من زيت الزيتون.

عصير نصف حبة من الليمون.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم الشبه والجليسرين لشد الترهلات يجب إتباع هذه الخطوات وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الشبه مع زيت الزيتون والجليسرين ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة المرطب وماء الورد مع الاستمرار في الخلط، ثم نضيف عصير الليمون ونخلط حتى نحصل على خليط كريمي. ثم نضع الكريم في زجاجة محمة الغلق لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق كريم الشبه على البشرة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نغسل المنطقة المترهلة جيداً، ونقوم بوضع الكريم عليها ونتركه على البشرة لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.

بعد ذلك نغسلها جيداً بالماء الفاتر، مع تكرار هذا الكريم يوميا حتى نحصل على نتيجة مبهرة.

فهذا الكريم يعمل على شد ترهلات الجسم كما تعمل الشبه على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

هناك عدة فوائد لزيت الزيتون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-