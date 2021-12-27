طريقة عمل كريم كولاجين لشد البشرة وإزالة التجاعيد من مكونات طبيعية وأمنة على بشرتك

الكثير من السيدات يبحثون عن طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي في المنزل، وذلك لأن الكثير من المنتجات الأخرى يدخل بها الكثير من المواد الكيماوية التي تضر البشرة على المدى البعيد، كما أن أغلب هذه المنتجات تعد باهظة الثمن لذلك يلجأون للطرق الطبيعية التي نالت إعجاب الكثير من خلال النتائج المبهرة التي حصلوا عليها من خلال استخدام تلك المكونات الطبيعية علاوة على ذلك توفر لهم أموال كثيرة كانوا يدفعونها في الكريمات والمنتجات التجميلية الأخرى، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف معكم على أسهل الطرق المستخدمة لعمل كريم الكولاجين لشد البشرة والتخلص من التجاعيد المزعجة للكثير من السيدات، والتي لا ترتبط في كثير من الأحيان للتقدم في السن.

طريقة عمل كريم كولاجين لشد البشرة

كما ذكرنا منذ قليل إن هناك الكثير من مستحضرات التجميل التي يلجأ لها الكثير من السيدات للتخلص من تجاعيد البشرة المزعجة، ولكنها قد تعرض الكثير لأضرار بالغة للبشرة، ولذلك معكم الآن مكونات عمل الكولاجين في المنزل بكل سهولة، والتي تتمثل في كلا من:

حبة من البطاطس متوسطة الحجم.

عدد بيضة واحدة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.

عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

خطوات التحضير

من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة ستتمكنين من صنع كريم الكولاجين لشد البشرة بكل سهولة في المنزل، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من: