طريقة عمل كريم كولاجين لشد البشرة وإزالة التجاعيد من مكونات طبيعية وأمنة على بشرتك

الكثير من السيدات يبحثون عن طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي في المنزل، وذلك لأن الكثير من المنتجات الأخرى يدخل بها الكثير من المواد الكيماوية التي تضر البشرة على المدى البعيد، كما أن أغلب هذه المنتجات تعد باهظة الثمن لذلك يلجأون للطرق الطبيعية التي نالت إعجاب الكثير من خلال النتائج المبهرة التي حصلوا عليها من خلال استخدام تلك المكونات الطبيعية علاوة على ذلك توفر لهم أموال كثيرة كانوا يدفعونها في الكريمات والمنتجات التجميلية الأخرى، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف معكم على أسهل الطرق المستخدمة لعمل كريم الكولاجين لشد البشرة والتخلص من التجاعيد المزعجة للكثير من السيدات، والتي لا ترتبط في كثير من الأحيان للتقدم في السن.طريقة عمل كريم كولاجين لشد البشرة
كما ذكرنا منذ قليل إن هناك الكثير من مستحضرات التجميل التي يلجأ لها الكثير من السيدات للتخلص من تجاعيد البشرة المزعجة، ولكنها قد تعرض الكثير لأضرار بالغة للبشرة، ولذلك معكم الآن مكونات عمل الكولاجين في المنزل بكل سهولة، والتي تتمثل في كلا من:
- حبة من البطاطس متوسطة الحجم.
- عدد بيضة واحدة.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة ستتمكنين من صنع كريم الكولاجين لشد البشرة بكل سهولة في المنزل، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- في البداية نحضر إناء مناسب مملوء بالماء ثم نضعه على النار حتى الغليان ثم نضع به بعد ذلك حبة البطاطس وذلك بعد أن نقوم بتقطيعها وغسلها بشكل جيد، ثم نضعها في الإناء حتى يتم سلقها بشكل جيد.
- بعد التأكد من أن حبة البطاطس المقطعة قد تم سلقها جيدا نخرجها من الماء الساخن ثم نضعها في وعاء وهرسها بشكل جيد من خلال استخدام شوكة.
- ثم بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي نضع به كل المكونات السابقة مع مقدار مناسب من البطاطس المهروسة، ثم نقوم بتشغيل الخلاط حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم نخرج هذا الخليط بعد ذلك لنقوم بتطبيقه على البشرة جيدا، ومن ثم نتركه على البشرة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، ثم نقوم بغسل البشرة بالماء البارد على أن نجفف البشرة بعد ذلك بشكل جيد، ونقوم بغمس قطنة نظيفة في ماء الورد لغلق المسام.
- عليكي تكرار هذه الوصفة الممتازة لتحصلي على نتائج جيدة للحصول على بشرة مشدودة وناعمة كالحرير.
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الكثير من السيدات يبحثون عن طريقة عمل كريم كولاجين طبيعي في المنزل، وذلك لأن الكثير من المنتجات الأخرى يدخل بها الكثير من المواد الكيماوية التي تضر البشرة على المدى البعيد، كما أن أغلب هذه المنتجات تعد باهظة الثمن لذلك يلجأون للطرق الطبيعية التي نالت إعجاب الكثير من خلال النتائج المبهرة التي حصلوا عليها من خلال استخدام تلك المكونات الطبيعية علاوة على ذلك توفر لهم أموال كثيرة كانوا يدفعونها في الكريمات والمنتجات التجميلية الأخرى، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف معكم على أسهل الطرق المستخدمة لعمل كريم الكولاجين لشد البشرة والتخلص من التجاعيد المزعجة للكثير من السيدات، والتي لا ترتبط في كثير من الأحيان للتقدم في السن.طريقة عمل كريم كولاجين لشد البشرة
كما ذكرنا منذ قليل إن هناك الكثير من مستحضرات التجميل التي يلجأ لها الكثير من السيدات للتخلص من تجاعيد البشرة المزعجة، ولكنها قد تعرض الكثير لأضرار بالغة للبشرة، ولذلك معكم الآن مكونات عمل الكولاجين في المنزل بكل سهولة، والتي تتمثل في كلا من:
- حبة من البطاطس متوسطة الحجم.
- عدد بيضة واحدة.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة ستتمكنين من صنع كريم الكولاجين لشد البشرة بكل سهولة في المنزل، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:
- في البداية نحضر إناء مناسب مملوء بالماء ثم نضعه على النار حتى الغليان ثم نضع به بعد ذلك حبة البطاطس وذلك بعد أن نقوم بتقطيعها وغسلها بشكل جيد، ثم نضعها في الإناء حتى يتم سلقها بشكل جيد.
- بعد التأكد من أن حبة البطاطس المقطعة قد تم سلقها جيدا نخرجها من الماء الساخن ثم نضعها في وعاء وهرسها بشكل جيد من خلال استخدام شوكة.
- ثم بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي نضع به كل المكونات السابقة مع مقدار مناسب من البطاطس المهروسة، ثم نقوم بتشغيل الخلاط حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم نخرج هذا الخليط بعد ذلك لنقوم بتطبيقه على البشرة جيدا، ومن ثم نتركه على البشرة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، ثم نقوم بغسل البشرة بالماء البارد على أن نجفف البشرة بعد ذلك بشكل جيد، ونقوم بغمس قطنة نظيفة في ماء الورد لغلق المسام.
- عليكي تكرار هذه الوصفة الممتازة لتحصلي على نتائج جيدة للحصول على بشرة مشدودة وناعمة كالحرير.
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