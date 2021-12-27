حلوى خيالية كيكة البسبوسة في المنزل بأسهل الطرق وألذ طعم

تعرف البسبوسة بأنواعها منذ القدم حيث أنها من الحلويات المنتشرة بنسبة كبيرة جداً بين دول العالم فلكل دولة طريقة خاصة بها وتعددت أنواعها فهناك بسبوسة المكسرات بأنواعها من فسدق ولوز وبندق وهناك بسبوسة القشطة وبسبوسة سادة وآخراً كرات البسبوسة التي سنذكر طريقتها فيما بعد فهي تقدم مع باقي الحلويات من الكنافة ورموش الست وتقدم في المناسبات الخاصة والأفراح مع المشروبات الغازية أو مع الشاي عند الزيارات في المنزل كما يمكن أن يأخذوا الأطفال كوجبات عند ذهابهم المدارس.

2 كوب دقيق متعدد الاستخدام

2 كوب سميد

كوب واحد من الزبادي

1 و نصف كوب سكر

واحد كوب زيت

1 كوب لبن

نصف كوب جوز هند

1 ملعقة كبيرة خل

عدد 2 بيضة

1 باكو بيكنج بودر

عدد 2 باكو فانيليا أو بعض قطرات الفانيليا السائلة.

رشة ملح

شربات

جوز هند للتزين

نحضر مكونات اللبن والزبادي مع السكر والبيض بالإضافة إلى الفانيليا والزيت والخل الأبيض.

ضافة الدقيق والسميد مع جوز الهند والملح والبيكنج بودر ونقوم بالخلط جيدا.

نقوم بتقليب جميع المكونات جيداً حتى نحصل على خليط ثم نقوم بصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت.

نوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

نقوم بوضع الشربات عليها ونبدأ في تقديمها.

يعتبر السميد مصنوع من القمح القاسي، فيتم هضمه ببطء مما

يساعدك الإنسان على الشعور بالشبع لفترة طويلة دون أن نقوم بالإفراط في تناول الطعام.

يعمل السميد على تحسين وظائف الكلى وذلك يرجع إلى أنه عنى من البوتاسيوم.

يعتبر السميد مصدر فعال جداً لوجود فيتامين E ومجموعة فيتامينB وهما يعملان على تعزيز مناعة الجسم ضد أي أمراض.

يعتبر السميد مصدر للطاقة بالإضافة إلى وجود قيمته الغذائية عالية ولهذا يعتبر السميد من الأطعمة المغذية والمناسبة للأطفال في المدارس والرياضيين

يحتوي السميد أيضا على مجموعة عديدة من المعادن النادرة مثل الفوسفور والزنك والمغنيسيوم، وهذه مفيدة جداً العظام والأسنان والجهاز العصبي.

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