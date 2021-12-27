علامات تقولك ان في كيميا بينك وبين شريكك بشكل كبير

مش كل الازواج دايما بتكون بينهم كيميا قوية ، ولكن لو موجودة ده بيخلي الحب يعيش بينهم للابد ، وبيكون اجمل شعور ممكن يحس بيه الطرفين ، ولو بتسألي نفسك ازاي تعرفي هل الكيميا دي موجودة ولا لا بينك وبين شريكك ، النهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك ونشارك معاكي علامات تقولك ان في كيميا بينك وبين شريكك بشكل قوي جدا.

علامات تقولك ان في كيميا بينك وبين شريكك:

1- مسك الايدين:

في افلام الحب والمشاهد الرومانسية ، بنشوف الشريكين ماسكين ايد بعض مع موسيقى رومانسية ، ونقول ان ده بيحصل في الافلام بس ، لكن الحقيقة ان ماسكة الايد بين الزوجين فيها احساس بالامان والدفء ، ومن خلالها بيتطور الارتباط العاطفي بينكم وبيبقى قوي.

امسكوا ايد بعض دايما اثناء المشي, او وانتوا بتتفرجوا على فيلم, او قاعدين في مكان ، هي تفصيلة بسيطة لكن بتفرق جدا وتعتبر علامة قوية على الكيميا بينكم.

2- مش بتملوا تبصوا في عيون بعض:

لما بتكوني في حالة حب ، بتبقي مش عايزة عينك عن الشخص ده ، وبتحسي انك عايزة تشبعي منه ، لان كل حاجة هو بيعملها انتي بتحبيها سواء النظرة, الابتسامة, المواقف, الكلام ، وبالتالي بتبقي مش عايزة تبعدي عينك عنه ، فلو انتوا مش دايما بتحبوا تبصوا لبعض منقدرش نسميها كيميا قوية.

3- وجودكم مع بعض بيضيع التوتر:

مين فينا معندوش ضغوط! التوتر والضغط موجود جوانا وحوالينا ولكنه بيختفي مجرد ما يبقى حواليكي الاشخاص اللي بتحبيهم ، مجرد ما الشخص اللي بتحبيه يبقى معاكي بتنسي الالم والمشاكل ، وبتبقي مستعدة كمان تتحملي التوتر ده لانك عارفة انه هيختفي بمجرد ما يبقى جنبك حبيبك وشريكك.

فلو انتي بتاخدي حبك مع شريكك انه وسيلة لتخفيف التوتر ، فده معناه انكم مغرمين ببعض تماما ، وبينكم كيميا قوية جدا.

4- مش بتفكري في نفسك بعد الخلاف:

الانا او انك تفكري في نفسك ده طبيعي جدا ، والانا بتيجي وتروح ولكن اللي بيفضل هو الحب ، وانتي عارفة كويس من جواكي ان الانا امر مؤقت بعد الخلاف ودايما الحب هو اللي بيفوز ، لانك مش عايزة تبقوا بعيد عن بعض ، ممكن تقاومي شوية وتفكري في نفسك بعد اي خلاف بينكم ولكن ده مش بيستمر الا كام ساعة بس او يوم واحد.

وبيبقى كل اللي انتي عايزاه انك تحسي بالحب والعاطفة مع شريكك في كل وقت ، ولما يكون الحب بينكم اقوى من انانيتك دي علامة على وجود كيميا قوية بينكم.

5- وقتكوا مع بعض بيعدي من غير ما تحسي:

هل سألتي نفسك قبل كده الوقت راح فين وانتي معاه؟ الحقيقة ان الوقت بيعدي من غير ما تحسي طول ما انتي مع الشخص اللي بتحبيه ، بتندمجوا في الضحك والكلام والاستمتاع بوقتكوا ، وده بيخلي الوقت يعدي من غير ماتحسوا.

وده معناه ان بينكم كيميا بشكل كبير جدا ، الكيميا دي هتخلي الساعات تمر بينكم زي الدقايق.

6- بتهزروا وبيبقى في جو مرح بينكم:

دايما هيبقى في حالة من المرح والهزار مع بعض ، تعملوا حاجات مضحكة ، تضايقيه مثلا بطريقة معينة بهزار ، اللي هو الغضب الخفيف مع الهزار ، فلو انتوا الاتنين بتحبوا تضايقوا بعض بطريقة فيها هزار ، ودايما في حالة مرح كده في الجو بينكم ، ده معناه ان الكيميا بينكم قوية.

7- بتظهروا حبكم عادي قدام الناس:

مش بتخجلوا تظهروا حبكم عادي قدام الناس ويبقى في بينكم لمس او حضن ده مش غلط ابدا ، دي علامة قوية وواضحة على الكيميا بينكم ، وبتكوني مرتاحة وانتي بتعملي ده وانكو مع بعض وبتظهروا قريبين لبعض قدام كل اللي حواليكوا.

8- الصمت هيكون ممتع ليكم:

الصمت ممكن يكون من الحاجات المزعجة اللي اي حد يحب انها متكونش موجودة ، ولكن الازواج ممكن يحسوا بده بشكل مختلف لما بيكون بينهم تفاهم متبادل للصمت ، والجو الرومانسي ، فلو بتحسوا بسعادة في الصمت ده معناه ان بينكم كيميا.

معناه انكم على الطريق الصحيح حتى من غير ولا كلمة ، لان ده مش ممكن يحصل بين الاشخاص اللي بينهم كيميا ضعيفة ، لو في وقت حسيتي بالملل من صمت شريكك ، ده معناه ان مافيش بينكم كيميا كفاية.

9- بتتكلموا نفس اللغة:

احنا هنا بنتكلم عن لغة الحب ، انتوا الاتننن على نفس الصفحة او نفس الخط معظم الوقت ، ودايما كل واحد بيبقى عارف او متوقع اللي التاني محتاجة ، ولكن ده مش معناه انك مش هتغلطي ابدا في توقعاتك ومعرفة احتياجات شريكك ، لكن كل اللي في الموضوع انه مش بيبقى صعب عليكي تفهمي احتياجاته.

في احتياجات بتتوقعيها بشكل طبيعي من شريكك ، ولكن لو بتتوقعي في الوقت الغلط او توقعاتك بتبقى كبيرة؟ ده معناه انكم محتاجين يكون في كيميا اكتر بينكم ، والحاجة للعلاقة الحميمية, والدعم والعاطفة كلها حاجات متوقعة بشكل طبيعي ، لو انتوا الاتنين فاهمين ده كويس يبقى في بينكم كيميا صحية.

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