أفضل طريقة لعمل الفطائر المقلية بالجبنة بخطوات بسيطة وغير مكلفة

طريقة عمل الفطائر المقلية بالجبنة، الفطائر المقلية من أحد أنواع المخبوزات والمعجنات اللذيذة التي يحبها الكثيرين ويفضلون تناولها خلال وجبة الفطور، ويمكن تحضير هذه الفطائر الشهية من خلال خطوات سهلة للغاية وقد تختلف حشوتها حسب الرغبة، فهناك الفطائر المحشية باللحم، وفطائر الخضروات، وفطائر البسطرمة، ولكننا اليوم نوفر لكم طريقة عمل الفطائر المقلية بالجبنة التي تعد في متناول الجميع، تابعونا حضراتكم من خلال المقال للتعرف على الطريقة.

طريقة عمل الفطائر المقلية بالجبنة

إليكم أفضل وأسهل طريقة لعمل أشهى فطائر هشه مقلية بالجبنة الرومي والتي يمكن استبدالها بجبن فيتا بخطوات بسيطة، حيث تعد في المنزل بكل سهولة بدلاً من شراؤها من المخابز، حيث تحضر بالعجينة القطنية الهشة التي تستخدم لعجينة الفطائر بكافة أنواعها، والبيتزا أيضاً بأنواعها، فتحضيرها بسيط للغاية وغير مكلفة.

المكونات

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من اللبن الدافئ.

ربع كوب من الزبادي.

مقدار ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ما يعادل ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من البقدونس المفروم فرماً ناعماً.

كوب من الجبن الرومي المبشور.

ملعقة كبيرة من أوراق النعناع الطازجة المفرومة.

كوب من الزيت للتحمير.

تحضير وعاء كبير الحجم لعجن الفطائر من خلال خفق اللبن مع السكر وزيت الزيتون والزبادي جيداً.

إضافة الدقيق بشكل تدريجي فوق المكونات مع إضافة الملح والخميرة الفورية.

عجن المكونات جيداً للحصول على عجينة متماسكة طرية ثم تترك في وعاء مدهون بالزيت وتغطى بقطعة من القماش الأبيض النظيف لمدة ساعة.

تقسيم العجينة إلى مجموعة من الكور المتساوية، ثم يتم فردها بواسطة النشابة الخشبية على سطح مستوي مرشوش بالدقيق كل واحدة على حدة.

تحضير وعاء آخر ويخلط فيه الجبن الرومي المبشور مع البقدونس والنعناع المفروم.

تشكيل العجينة وفردها قليلاً ثم توضع الحشوة بداخلها وتغلق بشكل نصف دائرة ثم يتم الضغط عليها بالشوكة.

تسخين زيت في مقلاة على النار ثم يتم تحمير الفطائر حتى أن يصبح لونها ذهبي ثم تصفى من الزيت وتقدم ساخنة.

خطوات التحضير