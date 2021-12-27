طريقة عمل كيكة الزبادي الهشه في المنزل بخطوات سهلة وغير مكلفة

طريقة عمل كيكة الزبادي، تتميز كيكة الزبادي بسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها بالمنزل، كما تعد أحد أنواع الكيك الهش اللذيذ المحبوب للجميع من الصغار والكبار اشتهرت كثيراً لكونها خفيفة على المعدة و من الممكن تحضيرها بالمنزل بكل سهولة، من الممكن تقديمها بجانب بعض المشروبات الساخنة أو في السهرات يفضل بعض الناس شرب المشروبات الغازية بجانبها لذا سوف نقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة عمل كيكة الزبادي بالمنزل بكل سهولة ودون عناء فتابعونا.

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشه

تعد كيكة الزبادي الهشه من أفضل أنواع الكيك، تقدم بجانب الشاي أو القهوة على وجبه الإفطار أو العشاء، كما أنها مقترنة بالأعياد والحفلات والتجمعات العائلية، ويكثر تحضيرها في المناسبات، فهناك العديد من أنواع الكيكات مثل كيكة الشيكولاته، كيكة النسكافيه، كيكة الزبادي، كيكة البسبوسة.

مقادير كيك الزبادي

سوف نقدم لكم بعض المقادير البسيطة المتوفرة بكل منزل لعمل كيل الزبادي الهش اللذيذ بالمقادير التالية:

عدد ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوبان من الزبادي الطازج.

كوب واحد من السكر الناعم.

عدد كوبان من الدقيق المنخول.

نصف كوب من الزبدة والزيت.

واحد كيس من البيكنج بودر.

كيس من الفانيليا.

رشه من الملح.

يتم خفق كلاً من البيض والسكر والفانيليا في المضرب الكهربائي حتى يصبح القوام هش.

بعد ذلك يتم إضافة الزيت والزبادي والبيض ويتم الخفق مجدداً.

في إناء مناسب يتم وضع الدقيق المنخول والبيكنج بودر ورشة من الملح ويتم مزجهم جيداً حتى يمتزج جيداً.

بعد ذلك يتم وضع الخليط إلى المكونات السائلة ويتم خفقهم مرة أخرى.

يتم إفراغ الخليط في صينية مناسبة مدهونة بقليل من الزيت ورشة خفيفة من الدقيق كي لا تلتصق بالقاع عند التسوية.

يتم وضع الصينية في الفرن لمدة ٣٠دقيقة تقريباً حتى تمام النضج.

تترك لتبرد بعد فترة يتم تقطيعها وتقديمها مع أحد المشروبات المفضلة.

لا تفتحي الفرن على الكيك إلا بعد مرور 20 دقيقة عليها حتى لا تهبط.

أن تكون المكونات المستخدمة بدرجة حرارة المطبخ.

يمكن تحضيرها في الخلاط الكهربائي أو بواسطة اليد.

دهن قاع الصينية بالقليل من السمن ورش القليل من الدقيق حتى لا تلتصق الكيك.

يجب ترك الكيك تبرد تماماً ثم يتم تزينها وتقطيعها.

طريقة التحضيرلضمان نجاح الكيك اتبع الأتي

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة تحضير كيك الزبادي بالمنزل بالخطوات البسيطة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.