أسرار عمل هريسة الشطة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة لأي تتبيلة تحبيها

تعد هريسة الشطة واحدة من الأطعمة ذات الشعبية الكبيرة على مستوى العالم نظراً لقيمتها الغذائية العالية والطعم الرائع الذي تضيف للمأكولات، ويتواجد منها نوعين هي هريسة الصلصة الحارة وهريسة البهارات، ولهذا ترغب العديد من النساء في التعرف على طريقة تحضيرها في البيت وهذا ما سنتحدث عنه من خلال مقال اليوم وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها للمتابعين الكرام يومياً والتي نستعرض من خلالها تشكيلة متنوعة ورائعة من وصفات المطبخ العربي والعالمي وأسرار الأطباق الخاصة بهم. طريقة عمل هريسة الشطة نصف كيلو من الفلفل الأخضر الحار.

كيلو جرام من الفلفل الأحمر الحار.

صلصة طماطم.

القليل من الليمون.

قرنان من الفلفل الأحمر الحلو.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

خمسة فصوص مهروسة من الثوم.

ملعقتين صغيرتين من الملح. خطوات اعداد هريسة الشطة قومي بفرم الفلفل الأخضر الحار والفلفل الأحمر بالإضافة إلى الفلفل الأحمر الحلو ثم أضيفي إليه الثوم المهروس وقلبي جيداً وبعد ذلك قومي بوضع الخليط على نار هادئة لمدة عشر دقائق.

ثم قومي بإضافة الخل وصلصة الطماطم وقلبي جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

بعد الانتهاء قومي بتجهيز البرطمانات التي ستضعين فيها الخليط واسكبيه فيها بالتدريج ثم صبي فوقه بعض الخل لحفظه من التعفن وضعيه في الثلاجة. طريقة أخرى لإعداد هريسة الشطة طريقة عمل هريسة الشطةخطوات اعداد هريسة الشطةطريقة أخرى لإعداد هريسة الشطة المكونات: القليل من الملح.

كيلو جرام من الشطة الحمراء.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكربونات. خطوات التحضير ضعي قرون الشطة بعد غسلها جيداً والتخلص من الجزء الأخضر في وعاء به ماء ثم ضعيها على نار هادئة.

ثم أضيفي إليها الملح والسكر والبيكربونات واتركيها على النار لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك تقومين بإضافة الزيت وتقلبي جيداً، وبعد أن يبرد الخليط انقليه إلى البرطمان المخصص له ثم احفظيه في الثلاجة. فوائد هريسة الشطة خطوات التحضيرفوائد هريسة الشطة تمتلك هريسة الشطة العديد من الفوائد الطبية والعلاجية والتي تنعكس على صحة الجسم بالإيجاب بشرط عدم الإفراط في تناولها، ومنها: تقي من الإصابة بالسرطان وترفع مناعة الجسم.

تحتوي على فيتامين سي المفيد لمرضى السكر.

تقي الإنسان من الإصابة بمرض الزهايمر.

تقلل نسبة الكوليسترول في الدم.

تساعد على الهضم وتفتح الشهية. الوسوم

تعد هريسة الشطة واحدة من الأطعمة ذات الشعبية الكبيرة على مستوى العالم نظراً لقيمتها الغذائية العالية والطعم الرائع الذي تضيف للمأكولات، ويتواجد منها نوعين هي هريسة الصلصة الحارة وهريسة البهارات، ولهذا ترغب العديد من النساء في التعرف على طريقة تحضيرها في البيت وهذا ما سنتحدث عنه من خلال مقال اليوم وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها للمتابعين الكرام يومياً والتي نستعرض من خلالها تشكيلة متنوعة ورائعة من وصفات المطبخ العربي والعالمي وأسرار الأطباق الخاصة بهم. طريقة عمل هريسة الشطة نصف كيلو من الفلفل الأخضر الحار.

كيلو جرام من الفلفل الأحمر الحار.

صلصة طماطم.

القليل من الليمون.

قرنان من الفلفل الأحمر الحلو.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

خمسة فصوص مهروسة من الثوم.

ملعقتين صغيرتين من الملح. خطوات اعداد هريسة الشطة قومي بفرم الفلفل الأخضر الحار والفلفل الأحمر بالإضافة إلى الفلفل الأحمر الحلو ثم أضيفي إليه الثوم المهروس وقلبي جيداً وبعد ذلك قومي بوضع الخليط على نار هادئة لمدة عشر دقائق.

ثم قومي بإضافة الخل وصلصة الطماطم وقلبي جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

بعد الانتهاء قومي بتجهيز البرطمانات التي ستضعين فيها الخليط واسكبيه فيها بالتدريج ثم صبي فوقه بعض الخل لحفظه من التعفن وضعيه في الثلاجة. طريقة أخرى لإعداد هريسة الشطة طريقة عمل هريسة الشطةخطوات اعداد هريسة الشطةطريقة أخرى لإعداد هريسة الشطة المكونات: القليل من الملح.

كيلو جرام من الشطة الحمراء.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكربونات. خطوات التحضير ضعي قرون الشطة بعد غسلها جيداً والتخلص من الجزء الأخضر في وعاء به ماء ثم ضعيها على نار هادئة.

ثم أضيفي إليها الملح والسكر والبيكربونات واتركيها على النار لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك تقومين بإضافة الزيت وتقلبي جيداً، وبعد أن يبرد الخليط انقليه إلى البرطمان المخصص له ثم احفظيه في الثلاجة. فوائد هريسة الشطة خطوات التحضيرفوائد هريسة الشطة تمتلك هريسة الشطة العديد من الفوائد الطبية والعلاجية والتي تنعكس على صحة الجسم بالإيجاب بشرط عدم الإفراط في تناولها، ومنها: تقي من الإصابة بالسرطان وترفع مناعة الجسم.

تحتوي على فيتامين سي المفيد لمرضى السكر.

تقي الإنسان من الإصابة بمرض الزهايمر.

تقلل نسبة الكوليسترول في الدم.

تساعد على الهضم وتفتح الشهية.

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