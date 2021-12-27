وجبة للغداء أو للعشاء عجينة البيتزا السريعة مثل المطاعم والمحلات بمكونات اقتصادية

هناك الكثير من الناس الذين يحبون أكل البيتزا. لأن البيتزا لذيذة وخفيفة المذاق ، يمكن تناولها على الإفطار أو الغداء أو العشاء، ولهذا السبب تعتبر البيتزا في الأصل طبقًا إيطاليًا يتكون من الطماطم والجبن والصلصة والعجين هناك عدة طرق لعمل عجينة البيتزا يمكن أن تكون سميكة وخفيفة ومقرمشة، وفي هذه المقالة سنناقش عدة طرق لإعدادها، كما يجب الإشارة أن البيتزا تعتبر من الوصفات الرائعة للغاية التي يفضل تناولها العديد من الأشخاص وتعتبر من الأكلات الخفيفة الذي يمكنكم تحضيرها في أقل وقت ممكن، تابعوا معانا المكونات وطريقة التحضير في المنزل بكل سهولة. طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ثلاثة أكواب ونصف من الطحين.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة تحضير البيتزا السريعة في المنزل توضع الخميرة في ماء دافئ مع ملعقة كبيرة من السكر وتترك لمدة خمس دقائق حتى تظهر فقاعات هواء عليها.

يُسكب الدقيق في وعاء كبير، ويُصنع ثقبًا في المنتصف، ويوضع مزيج الخميرة في المنتصف.

كما نضع زيت الزيتون في الوسط ونخلط ونبدأ بالعجن.

يجب أن تستمر في عجن العجينة حتى تتماسك العجين.

دهن وعاء بالزبدة واسكب العجينة فيه.

غطي الوعاء بقطعة قماش نظيفة واتركيها في مكان دافئ حتى تتخمر حتى يتضاعف حجمها، الأمر الذي قد يستغرق من 50 إلى 60 دقيقة.

نسكب بعض الدقيق على المائدة، ثم نفرد العجينة ونلفها. عجينة البيتزا باللبن طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة المكوّنات أربع ملاعق كبيرة من لبن الزبادي.

بيضتان.

ثلاثة أرباع الكوب من الزيت النباتي.

كوبان من الماء الدافئ.

ست أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

ست ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

رشة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكّر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفوريّة. طريقة تحضير البيتزا باللبن اخلطي المكونات الجافة.

حرك المكونات السائلة ببطء باستخدام خلاط العصارة.

نخلط جميع المكونات معًا ونعجن باليد، ونترك العجينة لمدة نصف ساعة قبل التخمير ثم نضعها في صينية الفرن ونضع عليها مواد البيتزا، حسب الرغبة، يتم تقليصها أو زيادتها حسب الرغبة ثم نضعها في الفرن على نار متوسطة، ثم نقدمها. الوسوم

هناك الكثير من الناس الذين يحبون أكل البيتزا. لأن البيتزا لذيذة وخفيفة المذاق ، يمكن تناولها على الإفطار أو الغداء أو العشاء، ولهذا السبب تعتبر البيتزا في الأصل طبقًا إيطاليًا يتكون من الطماطم والجبن والصلصة والعجين هناك عدة طرق لعمل عجينة البيتزا يمكن أن تكون سميكة وخفيفة ومقرمشة، وفي هذه المقالة سنناقش عدة طرق لإعدادها، كما يجب الإشارة أن البيتزا تعتبر من الوصفات الرائعة للغاية التي يفضل تناولها العديد من الأشخاص وتعتبر من الأكلات الخفيفة الذي يمكنكم تحضيرها في أقل وقت ممكن، تابعوا معانا المكونات وطريقة التحضير في المنزل بكل سهولة. طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ثلاثة أكواب ونصف من الطحين.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة تحضير البيتزا السريعة في المنزل توضع الخميرة في ماء دافئ مع ملعقة كبيرة من السكر وتترك لمدة خمس دقائق حتى تظهر فقاعات هواء عليها.

يُسكب الدقيق في وعاء كبير، ويُصنع ثقبًا في المنتصف، ويوضع مزيج الخميرة في المنتصف.

كما نضع زيت الزيتون في الوسط ونخلط ونبدأ بالعجن.

يجب أن تستمر في عجن العجينة حتى تتماسك العجين.

دهن وعاء بالزبدة واسكب العجينة فيه.

غطي الوعاء بقطعة قماش نظيفة واتركيها في مكان دافئ حتى تتخمر حتى يتضاعف حجمها، الأمر الذي قد يستغرق من 50 إلى 60 دقيقة.

نسكب بعض الدقيق على المائدة، ثم نفرد العجينة ونلفها. عجينة البيتزا باللبن طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة المكوّنات أربع ملاعق كبيرة من لبن الزبادي.

بيضتان.

ثلاثة أرباع الكوب من الزيت النباتي.

كوبان من الماء الدافئ.

ست أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

ست ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

رشة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكّر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفوريّة. طريقة تحضير البيتزا باللبن اخلطي المكونات الجافة.

حرك المكونات السائلة ببطء باستخدام خلاط العصارة.

نخلط جميع المكونات معًا ونعجن باليد، ونترك العجينة لمدة نصف ساعة قبل التخمير ثم نضعها في صينية الفرن ونضع عليها مواد البيتزا، حسب الرغبة، يتم تقليصها أو زيادتها حسب الرغبة ثم نضعها في الفرن على نار متوسطة، ثم نقدمها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وجبة للغداء أو للعشاء عجينة البيتزا السريعة مثل المطاعم والمحلات بمكونات اقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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