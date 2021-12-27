طريقة تحضير الباذنجان المخلل في المنزل وحشوه مثل المحلات

يعتبر الباذنجان المخلل من أشهى المقبلات والأطباق الفرعية المعروفة على مستوى العالم والتي يحبها الجميع ويمكن عمل الباذنجان المخلل مقلي أو مسلوق حسب الرغبة ويمكننا تقديمه مع المشويات والكباب والأكلات المطبوخة مثل البامية أو الفاصوليا ويقدم مع الفول والطعمية في وجبة الإفطار كما أنه يحتوي على معادن تمد الجسم بالطاقة وعناصر غذائية مفيدة للجسم مثل الحديد الذي يفيد الشعر وعظام الجسم وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير الباذنجان المخلل بمكونات سهلة وبسيطة ومجهود أقل.

كيلو من الباذنجان الأسود الرفيع

فص من الثوم المفروم

نصف كوب من الخل

كزبرة خضراء

ملعقتان كبيرتان من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

عدد ثلاث قرون من الفلفل الأخضر الحار

عدد أربع ملاعق صغيرة من الكمون المطحون

نصف كوب من زيت الزيتون

ملعقتان كبيرتان من الخل

8 أكواب من الماء

نقوم بنزع عنق الباذنجان وغسله جيدا بالماء.

نضع 8 أكواب من الماء في حلة كبيرة ونضيف إليها الملح والخل ونترك الماء حتى يغلي ثم نضع به الباذنجان.

نقوم بتهدئة النار عندما يغلي الماء ونترك الباذنجان حتى ينضج ويصبح طري.

نخرج الباذنجان من الماء ونقوم بغسله بالماء البارد حتى يبرد وبعد ذلك نصفيه بمصفاة وأثناء ذلك نقوم بإعداد الحشوة.

نحضر الخلاط ونضع به الثوم ونقوم بتشغيله حتى يصبح ناعما.

نضيف الفلفل الأحمر المطحون والكزبرة الخضراء والفلفل الأخضر المقطع والكمون والخل والملح والكزبرة المطحونة ونقوم بتشغيل الخلاط حتى يصبح الخليط ناعما.

نقوم بإضافة الزيت إلى الخليط ونشغل الخلاط مرة أخرى حتى تختلط المكونات جيدا وتتجانس مع بعضها البعض.

نقوم بفتح كل الباذنجان من الوسط بالطول.

ثم نضع كمية من الحشو في وسط كل حبة باذنجان ونحشيها جيدا.

بعد الانتهاء من الحشو نضع الباذنجان في طبق التقديم ونقوم بوضعه في الثلاجة حتى يبرد ويشرب الحشو، ويتم تقديمه مع مختلف الأطعمة الشهية، وبالهنا والشفاء.

مكونات تحضير الباذنجان المخلل في المنزلطريقة تحضير الباذنجان المخلل في المنزلطريقة تحضير حشوة الباذنجان المخلل في المنزل