حضري المسقعة الدايت بدون قلي الباذنجان.. خفيفة وصحية بنفس الطعم الرائع

المسقعة الدايت بدون قلي الباذنجان، تعد طريقة المسقعة من أكثر الطرق السهلة، والبسيطة التي يرغب الكثيرين في الاطلاع عليها، ومعرفة أهم الخطوات الخاصة بها والتي تجعل الأشخاص يقومون بصنعها بشكل مميز، لذا من خلال هذا المثال سوف نقوم بشرح دقيق لمكونات صينية المسقعة، وذكر أهم المكونات اللازمة لها، وذلك من خلال متابعة السطور القادمة. فطير الجدة المشلتت الفلاحي.. هش ومورق ومنفوخ.. الوصفة الكاملة من الألف إلى الياء المقادير والمكونات المطلوبة إليكم أهم المكونات الخاصة بتحضير صينية المسقعة، وذلك لتيسر عليك اتباع خطوات تحضير تلك الاكلة الشعبية:- ملعقة ذات حجم كبير من الزبدة.

فص ثوم مهروس بشكل جيد.

فلفل ألوان مقطع شرائح

لا بد من إضافة كمية من الملح وهذا يكون على حسب الحاجة

ملعقة كبيرة من الخل ابيض.

وحوالي كوب ونصف من الطماطم المخلوطة

باذنجان مقطع إلى عدد من الشرائح الرقيقة

زيت نباتي

كمون وفلفل اسود طريقة التحضير إليكم أهم الخطوات الخاصة بتحضير صينية المسقعة بكل سهولة ويسر يمكنك اتباع الخطوات التالية وتحضيرها:- لا بد في البداية في إناء متوسط الحجم أن تضعيه على النار ومن ثم ضعي الزبدة حتى تبدأ في السيحان، ومن ثم ضيفي إليها الثوم المحروس

وفيما بعد ضعي الفلفل الألوان وكمية بسيطة للغاية من الملح والخل الأبيض مع الاستمرار في التقليب حتى يذبل لونه.

ضعي عصير الطماطم على النار حتى يبدأ في الغليان وأضيفي إليه الفلفل والكمون

احضري صينية وضعي بها كمية ضئيلة من الزيت وقومي برص الباذنجان وضعي عليه ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

تحتاج أن تقوم بوضع هذه الصينية إلى الفرن، ونتركه حتى ياخذ لون وتقليبه على وجهي.

ولا بد أن تضعي الباذنجان على الصلصة وباقي المكونات واتركية على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

في النهاية يمكنك وضع المسقعة في طبق التقديم الوسوم

المسقعة الدايت بدون قلي الباذنجان، تعد طريقة المسقعة من أكثر الطرق السهلة، والبسيطة التي يرغب الكثيرين في الاطلاع عليها، ومعرفة أهم الخطوات الخاصة بها والتي تجعل الأشخاص يقومون بصنعها بشكل مميز، لذا من خلال هذا المثال سوف نقوم بشرح دقيق لمكونات صينية المسقعة، وذكر أهم المكونات اللازمة لها، وذلك من خلال متابعة السطور القادمة. فطير الجدة المشلتت الفلاحي.. هش ومورق ومنفوخ.. الوصفة الكاملة من الألف إلى الياء المقادير والمكونات المطلوبة إليكم أهم المكونات الخاصة بتحضير صينية المسقعة، وذلك لتيسر عليك اتباع خطوات تحضير تلك الاكلة الشعبية:- ملعقة ذات حجم كبير من الزبدة.

فص ثوم مهروس بشكل جيد.

فلفل ألوان مقطع شرائح

لا بد من إضافة كمية من الملح وهذا يكون على حسب الحاجة

ملعقة كبيرة من الخل ابيض.

وحوالي كوب ونصف من الطماطم المخلوطة

باذنجان مقطع إلى عدد من الشرائح الرقيقة

زيت نباتي

كمون وفلفل اسود طريقة التحضير إليكم أهم الخطوات الخاصة بتحضير صينية المسقعة بكل سهولة ويسر يمكنك اتباع الخطوات التالية وتحضيرها:- لا بد في البداية في إناء متوسط الحجم أن تضعيه على النار ومن ثم ضعي الزبدة حتى تبدأ في السيحان، ومن ثم ضيفي إليها الثوم المحروس

وفيما بعد ضعي الفلفل الألوان وكمية بسيطة للغاية من الملح والخل الأبيض مع الاستمرار في التقليب حتى يذبل لونه.

ضعي عصير الطماطم على النار حتى يبدأ في الغليان وأضيفي إليه الفلفل والكمون

احضري صينية وضعي بها كمية ضئيلة من الزيت وقومي برص الباذنجان وضعي عليه ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

تحتاج أن تقوم بوضع هذه الصينية إلى الفرن، ونتركه حتى ياخذ لون وتقليبه على وجهي.

ولا بد أن تضعي الباذنجان على الصلصة وباقي المكونات واتركية على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

في النهاية يمكنك وضع المسقعة في طبق التقديم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري المسقعة الدايت بدون قلي الباذنجان.. خفيفة وصحية بنفس الطعم الرائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.