طريقة عمل أشهى المخبوزات.. الباتية بالجبنة باستخدام مكونات سهلة ومتوفرة في كل بيت

طريقة عمل أشهى المخبوزات الباتية بالجبنة، يعتبر الباتية من المخبوزات المحببة لدي الجميع وخصوصاً الأطفال فهي وجبة خفيفة ولها مذاق رائع، وتختلف مخبوزات الباتية بأنواعها منها بالشكولاتة والمربي والجبنة، وتبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير الباتية بالجبنة في المنزل، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الباتية بالجبنة التي يمكن تناولها مع الشاي في الصباح وجبة فطار خفيفة.

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يوجد العديد من الطرق المختلفة لعمل طريقة الباتية بالجبنة ومن هذه الطرق فيما يلي.

المكونات

٤ كوب من الدقيق.

٣ معلاق من الحليب البودر نيدو.

٣ معلاق سمنة.

٢ ملعقة سكر بودر.

وحوالي ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة خميرة.

علبة جبنة بيضاء.

بيضة واحدة.

ملعقة حبة البركة.

٤ معلاق من السمسم.

٢ كوب ماء دافئ.

نضع الدقيق واللبن والسكر والخميرة والسمسم والملح في وعاء ونقلبهم جيدا ثم نضع السمنة على النار لتسخن قيلاً، ثم نضع السمنة على الدقيق ونقلب باستمرار ثم نضع الماء بالتدريج مع التقلب ونستمر في القليب حتي نحصل على عجينة متماسكة، ثم نغطيها ونتركها لمدة ساعتان.

بعد أن تخمر العجينة نقطعها إلى قطع متساوية ثم نشر شوية دقيق على خشبة ونضع عليها العجينة ونفردها بالنشابة، ثم بعد فردها نضع عليها الجبنة والفلفل الأخضر ونلفها رول ونضعها في صينية مدهونة زيت، نكرر الخطوات حتي نفاذ الكمية ثم نضع البيضة في وعاء ونضربها جيدا وبفرشة المطبخ ندهن وش عجينة الباتية واحدة تلو الأخرى ثم نرش عليها حبة البركة وندخلها الفرن ونتركها حتي تمام النضج، ولا بد من الانتباه أثناء صنع هذه الوجبة بشكل كامل.

بهذا نكون قدمنا لكم طريقة عمل الباتية بالجبنة في المنزل بطريقة سهلة ومكونات بسيطة متاحة في البيت.