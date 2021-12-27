معلقة واحدة على الكفته هيضاعف حجمها وانسي أنها تكش أو تفك منك أسرار نجاح كفته الحاتي

الكفتة هي من ألذ الأكلات التي يمكن أن تأكلها يحبها الجميع من الكبار والصغار تكون مليئة بالفيتامينات والبروتينات المفيدة للجسم والمعادن أيضا التي تمد الجسم بكل ما تحتاجه من فائدة ويمكن أن تطبخ الكفتة بطريقة جديدة تؤدي إلى تضاعف حجمها دون أن تكش أو تفك يمكن أن نوضح هذه الطريقة من خلال هذا المقال.

يمكن أن نجهز الكفتة في المنزل بكل سهولة مثل الحاتي حتى تتمتع أفراد الأسرة بطعام رائع ولذيذ دون الذهاب إلى المطاعم وسوف نتحدث عن طريقة تحضيرها في المنزل من خلال المكونات التالية:

لا بد من وضع رشة جوز الهند.

كما أنه لا بد من إضافة ملعقة فلفل اسود بهار.

كما أنه لا بد من إضافة أوراق بقدونس.

بهارات كفتة.

كيلو لحمة مفرومة.

نص كيلو لية.

بصل.

طماطم.