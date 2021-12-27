معلقة واحدة على الكفته هيضاعف حجمها وانسي أنها تكش أو تفك منك أسرار نجاح كفته الحاتي

الكفتة هي من ألذ الأكلات التي يمكن أن تأكلها يحبها الجميع من الكبار والصغار تكون مليئة بالفيتامينات والبروتينات المفيدة للجسم والمعادن أيضا التي تمد الجسم بكل ما تحتاجه من فائدة ويمكن أن تطبخ الكفتة بطريقة جديدة تؤدي إلى تضاعف حجمها دون أن تكش أو تفك يمكن أن نوضح هذه الطريقة من خلال هذا المقال.مكونات طريقة عمل الكفتة
يمكن أن نجهز الكفتة في المنزل بكل سهولة مثل الحاتي حتى تتمتع أفراد الأسرة بطعام رائع ولذيذ دون الذهاب إلى المطاعم وسوف نتحدث عن طريقة تحضيرها في المنزل من خلال المكونات التالية:
- لا بد من وضع رشة جوز الهند.
- كما أنه لا بد من إضافة ملعقة فلفل اسود بهار.
- كما أنه لا بد من إضافة أوراق بقدونس.
- بهارات كفتة.
- كيلو لحمة مفرومة.
- نص كيلو لية.
- بصل.
- طماطم.
- نقوم بفرم اللحمة جيدا.
- تقطيع اللية قطع صغيرة.
- فرم البصل.
- فرم الطماطم أو تقطيعها قطع صغيرة جدا.
- فرم البقدونس.
- نقون بإحضار وعاء نضع فيه جميع المكونات ونخلطهم سويا.
- نضع هذه البهارات عليهم والفلفل الأسود ورشة جوز الهند نعمل على خلطهم جميعا.
- نقوم بتشكيل الكفتة بعد ذلك مع إحضار طبق نضع به ماء بصل ونغمس أطراف اليد ثم نقوم بتشكيلها وهكذا حتى تنتهي كمية الكفتة.
- نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.
- نخرجها لنحمرها في الطاسة.
- أو نضعها في صنيه وندخلها الفرن على حسب ما نريد.
- بعد تمام السواء نشعل فحمة ونطفئها بنقطة زيت ونضعها في طبق مع الكفتة ونغطيها جيدا حتى لا يخرج دخان الفحم إلى الخارج.
- عندما يهدا دخان الفحم نقوم بوضع الكفتة في أطباق التقديم وبالهناء والشفاء.
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الكفتة هي من ألذ الأكلات التي يمكن أن تأكلها يحبها الجميع من الكبار والصغار تكون مليئة بالفيتامينات والبروتينات المفيدة للجسم والمعادن أيضا التي تمد الجسم بكل ما تحتاجه من فائدة ويمكن أن تطبخ الكفتة بطريقة جديدة تؤدي إلى تضاعف حجمها دون أن تكش أو تفك يمكن أن نوضح هذه الطريقة من خلال هذا المقال.مكونات طريقة عمل الكفتة
يمكن أن نجهز الكفتة في المنزل بكل سهولة مثل الحاتي حتى تتمتع أفراد الأسرة بطعام رائع ولذيذ دون الذهاب إلى المطاعم وسوف نتحدث عن طريقة تحضيرها في المنزل من خلال المكونات التالية:
- لا بد من وضع رشة جوز الهند.
- كما أنه لا بد من إضافة ملعقة فلفل اسود بهار.
- كما أنه لا بد من إضافة أوراق بقدونس.
- بهارات كفتة.
- كيلو لحمة مفرومة.
- نص كيلو لية.
- بصل.
- طماطم.
- نقوم بفرم اللحمة جيدا.
- تقطيع اللية قطع صغيرة.
- فرم البصل.
- فرم الطماطم أو تقطيعها قطع صغيرة جدا.
- فرم البقدونس.
- نقون بإحضار وعاء نضع فيه جميع المكونات ونخلطهم سويا.
- نضع هذه البهارات عليهم والفلفل الأسود ورشة جوز الهند نعمل على خلطهم جميعا.
- نقوم بتشكيل الكفتة بعد ذلك مع إحضار طبق نضع به ماء بصل ونغمس أطراف اليد ثم نقوم بتشكيلها وهكذا حتى تنتهي كمية الكفتة.
- نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.
- نخرجها لنحمرها في الطاسة.
- أو نضعها في صنيه وندخلها الفرن على حسب ما نريد.
- بعد تمام السواء نشعل فحمة ونطفئها بنقطة زيت ونضعها في طبق مع الكفتة ونغطيها جيدا حتى لا يخرج دخان الفحم إلى الخارج.
- عندما يهدا دخان الفحم نقوم بوضع الكفتة في أطباق التقديم وبالهناء والشفاء.
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