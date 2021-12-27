طريقة عمل الكيكة اليومية بالحليب في المنزل بطريقة سهلة وبطعم لذيذ للغاية

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الكيكة اليومية بالحليب، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها بالمنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكيكة اليومية بالحليب.مكونات الكيكة اليومية بالحليب
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- كوب لبن (حليب).
- كوب سكر.
- اربع بيضات.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- كوب إلا ربع زيت نباتي.
- ملعقة صغيرة خل.
- كيس كريم كراميل بودرة أو مقدار ٧٠ جرام.
- كوبين وربع دقيق.
- ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكيكة اليومية بالحليب وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بضرب كلا من البيض والسكر والفانيليا مع بعضهم البعض جيدا بواسطة المضرب الكهربائي إلي أن يتضاعف حجم الخليط.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الخل والحليب والزيت والكريم كراميل البودرة للخليط.
- ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر ونضيفهم إلي بقية المكونات.
- ثم نخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض بالمضرب اليدوي.
- بعد ذلك نقوم بصب الخليط في صينية أو قالب مدهون بالسمن ومرشوش عليه بعض الدقيق.
- ثم نقوم بوضع الكيكة في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية من الأسفل لمدة تتراوح ما بين ٣٥ و ٤٠ دقيقة على الرف الأوسط.
- وفي آخر دقيقتين من المدة نقوم بإشعال الفرن من الأعلي حتي يتحمر الوجه.
- ثم تكون الكيكة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يوجد العديد من الصوصات الحلوة والمميزة التي يمكن إعدادها في المنزل وتزيين الكيك بها.
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الكيكة اليومية بالحليب، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها بالمنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكيكة اليومية بالحليب.مكونات الكيكة اليومية بالحليب
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- كوب لبن (حليب).
- كوب سكر.
- اربع بيضات.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- كوب إلا ربع زيت نباتي.
- ملعقة صغيرة خل.
- كيس كريم كراميل بودرة أو مقدار ٧٠ جرام.
- كوبين وربع دقيق.
- ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكيكة اليومية بالحليب وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بضرب كلا من البيض والسكر والفانيليا مع بعضهم البعض جيدا بواسطة المضرب الكهربائي إلي أن يتضاعف حجم الخليط.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الخل والحليب والزيت والكريم كراميل البودرة للخليط.
- ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر ونضيفهم إلي بقية المكونات.
- ثم نخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض بالمضرب اليدوي.
- بعد ذلك نقوم بصب الخليط في صينية أو قالب مدهون بالسمن ومرشوش عليه بعض الدقيق.
- ثم نقوم بوضع الكيكة في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية من الأسفل لمدة تتراوح ما بين ٣٥ و ٤٠ دقيقة على الرف الأوسط.
- وفي آخر دقيقتين من المدة نقوم بإشعال الفرن من الأعلي حتي يتحمر الوجه.
- ثم تكون الكيكة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يوجد العديد من الصوصات الحلوة والمميزة التي يمكن إعدادها في المنزل وتزيين الكيك بها.
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