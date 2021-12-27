اصنعي بنفسك في المنزل شامبو بذور الكتان الطبيعي لعلاج الشعر التالف والمجعد

يعد شامبو بذور الكتان الطبيعي ، من أفضل وأروع أنواع الشامبوهات التي تعمل على ترطيب الشعر ومنع تساقطه، وتعزيز نمو الشعر وتزيد تدفق الدم الي فروة الرأس، ويعمل أيضاً على فرد الشعر الخشن والمجعد، وله دور فعال جداً في التخلص من الأكزيما، ويعالج قشرة الشعر أيضاً، لأنه غني بأحماض الأوميغا3 الدهنية، التي تساعد بشكل ملحوظ على تحسين الحالة العامة للشعر وإعادة الحيوية له، و يعمل علي إصلاح التلف الناتج عن الصبغات وغيرها من العوامل التي يتعرض لها الشعر بشكل يومي، وتعاني الكثير من النساء والرجال من مشاكل الشعر، ويحاولون اللجوء للعديد من العلاجات المختلفة، ولكن ينصح أغلب خبراء التجميل باستخدام هذا الشامبو الطبيعي، الذي لا يحتوي على أي مواد كيميائية تسبب إلتهابات لفروة الرأس على المدى البعيد، لذلك سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي طريقة تحضير شامبو بذور الكتان الطبيعي في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل شامبو بذور الكتان الطبيعي

من هنا سوف نعرض عليكم مكونات عمل هذا الشامبو الرائع للشعر وهي كالاتي:-

نصف صابونة زيت الزيتون الطبيعية مبشورة.

2 معلقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب ونصف من الماء المغلي.

1 كوب وربع من الماء العادي.

2 معلقة صغيرة من العسل الأبيض.

معلقة صغيرة من جيل الصبار.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي خطوات تحضير شامبو بذور الكتان الطبيعي في المنزل وهي كما يلي:-



في طبق وعاء عميق، نضع الصابون المبشور والماء المغلي ونقلب جيداً، حتى يذوب ويصبح الخليط ناعم وكريمي. في وعاء أخرعلى النار، نضع كوب وربع من الماء وبذور الكتان ونقلب جيداً، ونتركه يغلي لمدة ١٠ دقائق حتى نحصل على جيل الكتان. بعد ذلك يصفي الخليط ونأخذ الجيل المستخلص، ونضيفه إلي الصابون ونقلب الخليط جيداً، حتى يمتزج تماماً. ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون والعسل وجيل الصبار وماء الورد، ونقلب الخليط جيداً حتى يمتزج تماماً، ويصبح متجانس وكريمي. بعد ذلك نصب الشامبو في زجاجة فارغة، ويحفظ في الثلاجة لمدة شهر، وعند الأنتهاء نقوم بعمل كمية أخرى. عند الاستخدام نأخذ القليل من الشامبو، ويوضع على فروة الرأس ويدلك لمدة ٥ دقائق، ثم يغسل الشعر بالماء جيداً.

فوائد بذور الكتان للشعر

هناك فوائد عديدة جداً لهذه البذور سوف نذكر بعضها وهي كالاتي:-

تعمل علي تعزيز ونمو الشعر بسرعة كبيرة.

تحتوي علي الأحماض الدهنية المفيدة للشعر.

تعمل علي التقليل من ظهور الشيب أو الشعر الأبيض.

يحمي فروة الرأس من الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية المختلفة.