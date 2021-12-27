اعملي احلي سمبوسة صحية بالجبنة بدون ما تشرب زيت بطريقة سهلة ولذيذة وبأقل تكلفة

السمبوسه من المقبلات الجميلة واللذيذة والمشهورة التي تضيف لمسات جمالية على الموائد ويحبها الجميع خاصة الأطفال لذلك تلجأ الأمهات إلى إعدادها بالعديد من الطرق وحشوها بالكثير من الحشوات اللذيذة والمفيدة للأطفال، تتعدد الحشوات التي تستخدم مع عجينة السمبوسه مثل اللحم المفروم والدجاج وخليط الجبن المميز والخضار المفيد وغيرها حيث تختلف الحشوات حسب الرغبة.

طريقة عمل السمبوسه

عجينة السمبوسه من أسهل المعجنات التي يمكن إعدادها في المنزل بمقادير بسيطة وخطوات سهلة ونتائج مذهلة

المقادير

كوبان من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

4 ملاعق كبيرة من زيت الذرة أو زيت الزيتون.

ملعقة ملح صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

نحضر وعاء كبير ونضع فيه الدقيق ويفضل نخل الدقيق جيدًا قبل الأستخدام.

نضيف الملح والفلفل الأسود ويقلب المزيج جيدًا حتى يمتزجا.

نضع الزيت على الخليط ويقلب ثم يتم أضافة الماء الدافئ بالتدريج حتى تصبح عجينة لينة سهلة الفرد.

تترك العجينة لمدة نصف ساعة على الأقل ويفضل تغطية العجينة.

تقطع العجينة إلى قطع صغيرة حسب الرغبة.

تفرد العجينة بواسطة الشوبك ويفضل أن يتم رش السطح بالدقيق أو الزيت حتى يسهل فردها.

تغطى العجينة بالنايلون أو أكياس بلاستيكية وتترك نصف ساعة على الأقل حتى ترتاح.

يمكن حشو العجينة بحشوات متعددة حسب الرغبة مثل اللحم المفروم أو الدجاج أو خليط من الجبن المميزة.

طريقة عمل السمبوسه بالجبن

السمبوسه بالجبن من الفطائر اللذيذة التي يمكن تناولها كوجبة إفطار أو غداء حيث تضيف لمسات جميلة وطعم مميز يعشقه الجميع

المقادير

سمبوسه.

فلفل ألوان مقطع شرائح.

خليط من الجبن الرومي والشيدر المبشور.

جبنة موتزاريلا.

زيتون مخلي.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير