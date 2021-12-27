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تعاني الكثير من السيدات من مشكلة انسداد الحوض، سواء كان حوض المطبخ أو حوض الحمام و هو ما يؤثر بشكل كبير على كفاءة أداء الأعمال المنزلية، و استغراق الكثير من الوقت من أجل أداء المهام التي لا يستغرق اعدادها سوى لحظات قليلة و ذلك بسبب عدم قيام هذه الأحواض بأداء عملها بالطريقة المعتادة و محاولة ايجاد بديل لها للاستخدامه أثناء فترة العطل، بالاضافة الى أن استدعاء السباك ” عامل الصيانة ” من أجل إصلاح العطل و حل مشكلة الحوض المسدود قد يتسبب في تكلفة ميزانية المنزل خسارة كبيرة لا يستطيع الكثيرين تحملها،ولهذا نحاول اليوم سيدتي أن نشارك معكم عدد من الطرق السهلة و البسيطة لحل هذه المشكلة بنفسك بكل بساطة من خلال مقالنا التالي.طرق سهلة لحل مشكلة انسداد الحوض و بمكونات من المنزل غير مكلفة
وكما سبق و أشرنا الى أن المكونات التي سوف نستخدمها في معالجة مشكلة انسداد الحوض سواء في المطبخ أو الحمام، فيجب الإشارة أولا الى كيفية الحفاظ على حوض المطبخ طويلا دون حدوث انسداد و ذلك عن طريق استخدام سدادة ضيقة الفتحات حتى تقوم بحجز بقايا الطعام فلا تنزل الى الماسورة و تسدها.
كما ننصح أيضا بضرورة وضع ملعقتين من ملح الطعام في فتحة الحوض، مع سكب الماء المغلي عليها و أن تسمي الله قبل أن تبادر بسكب الماء المغلي و يترك على هذه الحالة حتى اليوم التالي حيث أن الملح يساعد على تسليك الحوض من الدهون بشكل مستمر .و الآن هيا بنا لمعالجة مشكلة الانسداد بالطريقة الأولى :
يتم وضع ملعقة من ملح الطعام مع ملعقة من النشادر مع ملعقة من مربونات الصوديوم، و يصب فوقهم كوب من الخل ثم موب من الماء المغلي و ننتظر ثواني ثم نقوم بصب كوب آخر من الماء المغلي و تترك لمدة نصف ساعة على الأقل.
أما عن الطريقة الثانية لمعالجة الانسداد ، و هي كالتالي :
يتم وضع كلا من ملح الطعام و معه كوب من البيبسي و في حالة تعذر وجود البيبسي يتم استخدام كوب من الماء المغلي و يترك الحوض ايضا مدة لا تقل عن نصف ساعة
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تعاني الكثير من السيدات من مشكلة انسداد الحوض، سواء كان حوض المطبخ أو حوض الحمام و هو ما يؤثر بشكل كبير على كفاءة أداء الأعمال المنزلية، و استغراق الكثير من الوقت من أجل أداء المهام التي لا يستغرق اعدادها سوى لحظات قليلة و ذلك بسبب عدم قيام هذه الأحواض بأداء عملها بالطريقة المعتادة و محاولة ايجاد بديل لها للاستخدامه أثناء فترة العطل، بالاضافة الى أن استدعاء السباك ” عامل الصيانة ” من أجل إصلاح العطل و حل مشكلة الحوض المسدود قد يتسبب في تكلفة ميزانية المنزل خسارة كبيرة لا يستطيع الكثيرين تحملها،ولهذا نحاول اليوم سيدتي أن نشارك معكم عدد من الطرق السهلة و البسيطة لحل هذه المشكلة بنفسك بكل بساطة من خلال مقالنا التالي.طرق سهلة لحل مشكلة انسداد الحوض و بمكونات من المنزل غير مكلفة
وكما سبق و أشرنا الى أن المكونات التي سوف نستخدمها في معالجة مشكلة انسداد الحوض سواء في المطبخ أو الحمام، فيجب الإشارة أولا الى كيفية الحفاظ على حوض المطبخ طويلا دون حدوث انسداد و ذلك عن طريق استخدام سدادة ضيقة الفتحات حتى تقوم بحجز بقايا الطعام فلا تنزل الى الماسورة و تسدها.
كما ننصح أيضا بضرورة وضع ملعقتين من ملح الطعام في فتحة الحوض، مع سكب الماء المغلي عليها و أن تسمي الله قبل أن تبادر بسكب الماء المغلي و يترك على هذه الحالة حتى اليوم التالي حيث أن الملح يساعد على تسليك الحوض من الدهون بشكل مستمر .و الآن هيا بنا لمعالجة مشكلة الانسداد بالطريقة الأولى :
يتم وضع ملعقة من ملح الطعام مع ملعقة من النشادر مع ملعقة من مربونات الصوديوم، و يصب فوقهم كوب من الخل ثم موب من الماء المغلي و ننتظر ثواني ثم نقوم بصب كوب آخر من الماء المغلي و تترك لمدة نصف ساعة على الأقل.
أما عن الطريقة الثانية لمعالجة الانسداد ، و هي كالتالي :
يتم وضع كلا من ملح الطعام و معه كوب من البيبسي و في حالة تعذر وجود البيبسي يتم استخدام كوب من الماء المغلي و يترك الحوض ايضا مدة لا تقل عن نصف ساعة
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