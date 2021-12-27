مش هتشتري الجاهزة تاني.. بكوب سمسم حضري كيلو طحينة اصلية بنفس طعم الجاهزه 100%

مش هتشتري الجاهزة تاني.. بكوب سمسم حضري كيلو طحينة اصلية طريقة عمل الطحينة في المنزل من أكثر الطرق والوصفات المطلوبة حيث أن الطحينة لا غنى عنها كنوع من أنواع المقبلات بجانب أي أطعمة وخاصة الأسماك واللحوم المشوية والكفتة فهي تزيد الأطعمة طعمًا مميز ورائع لا يمكن الاستغناء عنها ولا تكمل لذة الطعام إلا بها، وتختلف طرق تجهيز الطحينة بحسب كل منطقة والأخرى ولكن في النهاية نتيجتها واحدة وهي زيادة طعم الاكلات جمالًا وسنقوم توضيح طريقة عملها في البيت بأرخص المكونات وبطعم أجمل من الجاهزة التي يتم صنعها في المطاحن. مكونات وطريقة عمل الطحينة في المنزل كوب سمسم.

ثوم طازج بمقدار حوالي خمس فصوص.

ملعقة خل أبيض صغيرة.

فلفل أسود.

كوب ماء دافئ.

كمون.

ملح.

يمكنك استخدام البقدونس للتزيين (وممكن لأ). خطوات عمل الطحينة باستخدام طاسة تيفال (حتى لا تلتصق بالمكونات) ضعي كمية السمسم المتوفرة داخل الطاسة وقلبيه حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي اللامع ثم أزيليه من على النار.

بعد أن يتلون السمسم قومي بضربه في الخلاط اكلهربائي حتى يتحول إلى طحينة انسيابية.

أحضري علبة صغيرة مناسبة وضعي بداخلها الثوم والملح والفلفل الأسود والكمون وكذلك خل الطعام.

قلبي المكونات داخل العلبة جيدًا حتى تصبح مكون واحد متجانس وأضيفيهم إلى السمسم المطحون حتى يختلطوا معه.

ثم بعد ذلك أضيفي الماء الدافئ بشكل تدريجي إلى الخليط السابق وقلبي واستمري في وضع الماء تدريجيًا والتقليب حتى تحصلي على قوام الطحينة المعروف.

هكذا تصبح الطحينة جاهزة يمكنك تقديمها بجانب الأكل في أطباق صغيرة وضعي عليها بعض البقدونس كنوع من أنواع التزيين. كيفية عمل سلطة الطحينة 1\4 كوب من الطحينة العادية السادة.

كمية من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

زيت نباتي.

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

1\2 ملعقة من الكمون. خطوات العمل أضيفي الثوم المهروس إلى الطحينة الجافة والملح والخل والكمون في إناء مناسب وقلبيهم جيدًا.

رشي الدقيق تدريجيًا للخليط وأضيفي الماء حتى يصبح الخليط متجانس ومتماسك.

بعد أن يتجانس الخليط ابدأي في تقديمه في طرق بجانب الطعام ورشي عليه بعض من الزيت النباتي. مكونات وطريقة عمل الطحينة في المنزلخطوات عمل الطحينةكيفية عمل سلطة الطحينةخطوات العمل الوسوم

مش هتشتري الجاهزة تاني.. بكوب سمسم حضري كيلو طحينة اصلية طريقة عمل الطحينة في المنزل من أكثر الطرق والوصفات المطلوبة حيث أن الطحينة لا غنى عنها كنوع من أنواع المقبلات بجانب أي أطعمة وخاصة الأسماك واللحوم المشوية والكفتة فهي تزيد الأطعمة طعمًا مميز ورائع لا يمكن الاستغناء عنها ولا تكمل لذة الطعام إلا بها، وتختلف طرق تجهيز الطحينة بحسب كل منطقة والأخرى ولكن في النهاية نتيجتها واحدة وهي زيادة طعم الاكلات جمالًا وسنقوم توضيح طريقة عملها في البيت بأرخص المكونات وبطعم أجمل من الجاهزة التي يتم صنعها في المطاحن. مكونات وطريقة عمل الطحينة في المنزل كوب سمسم.

ثوم طازج بمقدار حوالي خمس فصوص.

ملعقة خل أبيض صغيرة.

فلفل أسود.

كوب ماء دافئ.

كمون.

ملح.

يمكنك استخدام البقدونس للتزيين (وممكن لأ). خطوات عمل الطحينة باستخدام طاسة تيفال (حتى لا تلتصق بالمكونات) ضعي كمية السمسم المتوفرة داخل الطاسة وقلبيه حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي اللامع ثم أزيليه من على النار.

بعد أن يتلون السمسم قومي بضربه في الخلاط اكلهربائي حتى يتحول إلى طحينة انسيابية.

أحضري علبة صغيرة مناسبة وضعي بداخلها الثوم والملح والفلفل الأسود والكمون وكذلك خل الطعام.

قلبي المكونات داخل العلبة جيدًا حتى تصبح مكون واحد متجانس وأضيفيهم إلى السمسم المطحون حتى يختلطوا معه.

ثم بعد ذلك أضيفي الماء الدافئ بشكل تدريجي إلى الخليط السابق وقلبي واستمري في وضع الماء تدريجيًا والتقليب حتى تحصلي على قوام الطحينة المعروف.

هكذا تصبح الطحينة جاهزة يمكنك تقديمها بجانب الأكل في أطباق صغيرة وضعي عليها بعض البقدونس كنوع من أنواع التزيين. كيفية عمل سلطة الطحينة 1\4 كوب من الطحينة العادية السادة.

كمية من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

زيت نباتي.

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

1\2 ملعقة من الكمون. خطوات العمل أضيفي الثوم المهروس إلى الطحينة الجافة والملح والخل والكمون في إناء مناسب وقلبيهم جيدًا.

رشي الدقيق تدريجيًا للخليط وأضيفي الماء حتى يصبح الخليط متجانس ومتماسك.

بعد أن يتجانس الخليط ابدأي في تقديمه في طرق بجانب الطعام ورشي عليه بعض من الزيت النباتي. مكونات وطريقة عمل الطحينة في المنزلخطوات عمل الطحينةكيفية عمل سلطة الطحينةخطوات العمل

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