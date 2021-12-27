أسهل طريقة لعمل الشكشوكة بالبيض بطريقة مختلفة ومذاق رائع

الشكشوكة تعد من أصناف الأكلات الشعبية والمصرية المميزة بمذاق لذيذ وشهي ويتم تجهيزها في أسرع وقت وفي خلال عدة دقائق فكل الأشخاص يحبون تناولها سواء الكبار أو الصغار حيث تشتهر هذه الأكلة في دول عربية كثير ولكن الشكشوكة يرجع أصلها إلي المطبخ المصري، والمكون الأساسي لهذه الأكلة هو البيض لذلك تكون مفيدة جدا للصحة لأن البيض غني بالبروتين، لذلك نوضح في هذا المقال طريقة عمل الشكشوكة بسهولة. مكونات الشكشوكة أربع بيضات.

فص واحد من الثوم المهروس.

ثمرة واحدة من الطماطم.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو السمنة.

كمية قليلة من البقدونس المفروم. طريقة عمل الشكشوكة نقوم بتجهيز طاسة عميقة ونضعها علي النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي وعند تسخين الزيت نضيف فص واحد من الثوم المهروس ونضع حبتان كبيرتان الحجم من البصل ويتم تقطيعه علي شكل شرائح أو مكعبات صغيرة الحجم ويتم تقليبهم مع بعض.

وبعد ذلك نضيف ثمرتان من الفلفل الأخضر ويتم تقطيعه أيضا علي شكل مكعبات صغيرة ونقوم بالتقليب وقومي بإضافة ثمرة واحدة كبيرة من الطماطم ولابد من تقطيعها بنفس شكل الفلفل والبصل ونستمر في تقليب كل المكونات مع بعضها.

ونترك هذه المكونات علي النار حوالي خمس دقائق لكي يتم تسوية الخضراوات بطريقة جيدة وتكون طرية وفي هذا الوقت نحضر طبق مناسب ونضع به أربع بيضات ونضيف إلي البيض نصف ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والكزبرة الجافة ويتم تقليبهم مع بعض حتي يتم خفق البيض جيدا.

وبعد ذلك نضيف خليط البيض إلي الخضراوات التي تكون علي النار وقومي بتقليبهم ثم نضع غطاء عليهم ونتركهم لعدة دقائق لتسوية البيض فقط لأن الخضراوات تم تسويتها من قبل، ونقوم برفعها من علي النار ومن الممكن أن نضعها في طبق وقومي بتقديمها مباشرة وهي ساخنة وبهذه الطريقة تكون أحلي وأسرع وصفة لعمل الشكشوكة. مكونات الشكشوكةطريقة عمل الشكشوكة الوسوم

الشكشوكة تعد من أصناف الأكلات الشعبية والمصرية المميزة بمذاق لذيذ وشهي ويتم تجهيزها في أسرع وقت وفي خلال عدة دقائق فكل الأشخاص يحبون تناولها سواء الكبار أو الصغار حيث تشتهر هذه الأكلة في دول عربية كثير ولكن الشكشوكة يرجع أصلها إلي المطبخ المصري، والمكون الأساسي لهذه الأكلة هو البيض لذلك تكون مفيدة جدا للصحة لأن البيض غني بالبروتين، لذلك نوضح في هذا المقال طريقة عمل الشكشوكة بسهولة. مكونات الشكشوكة أربع بيضات.

فص واحد من الثوم المهروس.

ثمرة واحدة من الطماطم.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو السمنة.

كمية قليلة من البقدونس المفروم. طريقة عمل الشكشوكة نقوم بتجهيز طاسة عميقة ونضعها علي النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي وعند تسخين الزيت نضيف فص واحد من الثوم المهروس ونضع حبتان كبيرتان الحجم من البصل ويتم تقطيعه علي شكل شرائح أو مكعبات صغيرة الحجم ويتم تقليبهم مع بعض.

وبعد ذلك نضيف ثمرتان من الفلفل الأخضر ويتم تقطيعه أيضا علي شكل مكعبات صغيرة ونقوم بالتقليب وقومي بإضافة ثمرة واحدة كبيرة من الطماطم ولابد من تقطيعها بنفس شكل الفلفل والبصل ونستمر في تقليب كل المكونات مع بعضها.

ونترك هذه المكونات علي النار حوالي خمس دقائق لكي يتم تسوية الخضراوات بطريقة جيدة وتكون طرية وفي هذا الوقت نحضر طبق مناسب ونضع به أربع بيضات ونضيف إلي البيض نصف ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والكزبرة الجافة ويتم تقليبهم مع بعض حتي يتم خفق البيض جيدا.

وبعد ذلك نضيف خليط البيض إلي الخضراوات التي تكون علي النار وقومي بتقليبهم ثم نضع غطاء عليهم ونتركهم لعدة دقائق لتسوية البيض فقط لأن الخضراوات تم تسويتها من قبل، ونقوم برفعها من علي النار ومن الممكن أن نضعها في طبق وقومي بتقديمها مباشرة وهي ساخنة وبهذه الطريقة تكون أحلي وأسرع وصفة لعمل الشكشوكة. مكونات الشكشوكةطريقة عمل الشكشوكة

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