فوائد الهيل لصحة الإنسان واستخداماته الطبية للوقاية من العديد من الأمراض

فوائد الهيل ، أو ما يعرف باسم الحبهان وهو في الأصل نبات هندي ومنه نوعان، أولهما الهيل الأخضر وأسمه العلمي اليتاريا كارداموم والثاني الهيل الأسود وأسمه العلمي اموموم وهما من النباتات التي تتبع الفصيلة الخيمية التابعة لعائلة الزينجيبيراسى، ويدخل الحبهان في العديد من الاستخدامات سواء كانت طبية أو في العديد من وصفات الطبخ أو كما يمكن أضافته لبعض المشروبات مثل الشاي في الهند أو العراق على سبيل المثال أو إلى تحويجه القهوة في مصر والعديد من البدان العربية، ولكن في هذا المقال سوف نتعرف معاً على العديد من فوائد الهيل العامة لصحة الإنسان واستخداماته الطبية المختلفة.

ما هي فوائد الهيل الصحية للإنسان

يحتوي نبات الهيل أو ما يعرف باسم الحبهان العديد على الفوائد الصحية للإنسان، وذلك لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة مثل الحديد والمنغنيز والزنك والصوديوم والعديد من البروتينات المختلفة والكالسيوم ونسبة كبيرة من الألياف والبوتاسيوم والحديد وفيتامين ج، والتي من شأنها تعمل على الوقاية من العديد من الأمراض مثل:

السرطانات ( حيث نشرت مجلة الطب العالمية أحد الأبحاث التي تفيد بأن الحبهان يمنع أنقسام وانتشار الخلايا السرطانية) تحسين الدورة الدموية لجسم الإنسان. الحماية من تجلط الدم. تخفيض نسبة الكولسترول في الدم. علاج ضغط الدم المرتفع. علاج بعض مشاكل الجهاز الهضمي. يساعد في علاج مشاكل الجهاز التنفسي. مضاد لبكتريا الفم. يعالج أمراض اللثة. يساعد في خفض نسبة الدهون المتراكمة على الكبد.

موانع أستخدام الهيل بأفراط في بعض الحالات

رغم كثرة فوائد الحبهان التي لا تحصى ولا تعد في العديد من الأمراض إلا أنه يجب الحظر في أستخدامه المفرط في بعض الحالات، فمعظم الأعشاب الطبية والنباتات الطبية رغم كونها لها فوائد عديدة مثل الحلبة و الكركم والزنجبيل وكذلك الحبهان، إلا أنه لا يجب الأفراط في أستخدام هذه الأعشاب في أي وقت أو بكميات كبيرة، وهناك موانع لاستخدام نبات الهيل في بعض الحالات وهي:

يحظر الأفراط في تناول الحبهان أثناء فترة الحمل، لأنه قد يؤدي إلى الإجهاض.

يجب عدم أستخدام الحبهان بكثرة للأشخاص الذين يعانوا من مرض حصوات المرارة.

يفضل عدم أستخدام الحبهان أثناء الرضاعة.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم أبرز فوائد نبات الهيل لصحة الإنسان واستخداماته الطبية المختلفة.