بكوب سمنة اصنعي الغريبة السوري بالقشطة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة

الغريبة السوري بالقشطة ، من الحلويات الجميلة التي يعشقها الكثير من الناس، وهى حلوى سوريا معروفة وطريقة تحضيرها تختلف من بلاد لأخر، كما تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الناعم الذي يجذب الناس إليها، وكثير من الناس يفضلون تناولها بجانب المشروبات الساخنة، وهى تقدم دائما في الأعياد والمناسبات، ويزينها الفسدق الحلبي الجميل الذي يعطي لها مذاق رائع، وهى من الحلويات التي لا تستغرق وقت طويل في صنعها، ويكن القيام بعملها في البيت بدل سهولة بدل من شرائها من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الغريبة السوري بالقشطة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة بكل سهولة بالمنزل. مكونات الغربية السوري بالقشطة مكونات الغربية السوري بالقشطة تحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- كوب من السمنة الباردة.

نصف كوب من السكر البودرة.

٢ كوب من الدقيق.

فستدق للتزين.

كوب من القشطة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم طريقة لتحضير الغريبة السوري بالقشطة بطعم لذيذ أحلى من الجاهزة بكل سهولة في المنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق، والسكر البودرة ونقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة السمنة على الخليط ونقلب بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. نضع العجينة في الثلاجة حتى تتماسك جيداً ويسهل تشكيلها. نحضر قمع الحلواني ونضع به القشطة ونتركه جانباً. ثم نخرج العجين من الثلاجة ونقوم بتقطيع العجين على شكل كرات متوسطة الحجم. بعد ذلك نقوم بتشكيل كرات العجين على شكل قوارب فارغة، ثم نضع كمية قليلة من القشطة داخل قوارب العجين. نغلق قوارب العجين جيداً ونلفها على شكل كورة، ثم نقوم برشها بالسكر البودرة. بعد ذلك نحضر قالب التشكيل ونقوم بوضع كرات العجين داخل القالب حتى تأخذ الشكل المناسب. نرص قطعة الغربية على صينية كبيرة، ثم نزينها بالفسدق، ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نرص قطع الغربية على طبق التقديم وبألف صحة وهنا. نصائح عند عمل الغربية السوري بالقشطة توجد بعض النصائح البسيطة لنجاح الغربية سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- يفضل خلط السكر والدقيق جيداً مع بعض.

يجب تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية داخلها.

يفضل وضع العجين داخل الثلاجة حتى يتماسك.

تشكيل العجين على شكل كرات صغيرة الحجم.

يفضل أن تكون مسخنة مسبقاً قبل دخول الصينية الفرن. الوسوم

الغريبة السوري بالقشطة ، من الحلويات الجميلة التي يعشقها الكثير من الناس، وهى حلوى سوريا معروفة وطريقة تحضيرها تختلف من بلاد لأخر، كما تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الناعم الذي يجذب الناس إليها، وكثير من الناس يفضلون تناولها بجانب المشروبات الساخنة، وهى تقدم دائما في الأعياد والمناسبات، ويزينها الفسدق الحلبي الجميل الذي يعطي لها مذاق رائع، وهى من الحلويات التي لا تستغرق وقت طويل في صنعها، ويكن القيام بعملها في البيت بدل سهولة بدل من شرائها من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الغريبة السوري بالقشطة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة بكل سهولة بالمنزل. مكونات الغربية السوري بالقشطة مكونات الغربية السوري بالقشطة تحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- كوب من السمنة الباردة.

نصف كوب من السكر البودرة.

٢ كوب من الدقيق.

فستدق للتزين.

كوب من القشطة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم طريقة لتحضير الغريبة السوري بالقشطة بطعم لذيذ أحلى من الجاهزة بكل سهولة في المنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق، والسكر البودرة ونقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة السمنة على الخليط ونقلب بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. نضع العجينة في الثلاجة حتى تتماسك جيداً ويسهل تشكيلها. نحضر قمع الحلواني ونضع به القشطة ونتركه جانباً. ثم نخرج العجين من الثلاجة ونقوم بتقطيع العجين على شكل كرات متوسطة الحجم. بعد ذلك نقوم بتشكيل كرات العجين على شكل قوارب فارغة، ثم نضع كمية قليلة من القشطة داخل قوارب العجين. نغلق قوارب العجين جيداً ونلفها على شكل كورة، ثم نقوم برشها بالسكر البودرة. بعد ذلك نحضر قالب التشكيل ونقوم بوضع كرات العجين داخل القالب حتى تأخذ الشكل المناسب. نرص قطعة الغربية على صينية كبيرة، ثم نزينها بالفسدق، ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نرص قطع الغربية على طبق التقديم وبألف صحة وهنا. نصائح عند عمل الغربية السوري بالقشطة توجد بعض النصائح البسيطة لنجاح الغربية سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- يفضل خلط السكر والدقيق جيداً مع بعض.

يجب تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية داخلها.

يفضل وضع العجين داخل الثلاجة حتى يتماسك.

تشكيل العجين على شكل كرات صغيرة الحجم.

يفضل أن تكون مسخنة مسبقاً قبل دخول الصينية الفرن.

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