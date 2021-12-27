مفعولها زي السحر.. مشروبات جبارة في التخلص من دهون الجسم والكرش والاراداف في أسبوع

مفعولها زي السحر.. مشروبات جبارة في التخلص من دهون الجسم نصائح هامة لكل الراغبين في الحصول على وزن مثالي وجسم رشيق إليكم أفضل المشروبات لخفض الوزن والتي ينصح بتناولها الملايين من أطباء التخسيس وذلك بدلًا عن اتباع حمية غذائية ونظام غذائي شديد وممارسة التمارين الرياضية بكميات أكثر من اللازم جاءت هذه المشروبات كطوق لإنقاذ تلك الفئة من الأشخاص والمصابين بأمراض السنة المفرطة حيث أن أغلب هذه المشروبات تعطيك شعور كبير بالإحساس بالشبع وتناول وجبات غذائية أقل من المعتاد.

أهم وأفضل المشروبات لخفض الوزن الزائد وحل مشاكل السمنة

من ضمن هذه المشروبات التي تفيد الجسم بفوائد صحية متعددة ومن بينها كانت خفض الوزن ما يلي:-

يعمل الشاي الأخضر على تنظيم عملية التمثيل الغذائي وبذلك يساعد ويساهم بدور رئيسي في فقد نسبة كبيرة من الدهون الزائدة.

التي قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض متعددة.

القهوة

لا تقتصر فوائد القهوة بعملها كأقوى المنبهات وإنما تساهم القهوة في خفض الوزن الزائد.

حيث أنها تزيد من عملية التمثيل الغذائي وتعمل على خفض نسبة السعرات الحرارية في جسم الإنسان

وتقوم بحرق كمية كبيرة من الدهون.

الشاي الأسود

يعد الشاي الأسود من أشهر المشروبات التي تعمل على إنقاص الوزن الزائد لاحتوائه على مادة “البوليفينول “.

تعمل كمضاد قوي للأكسدة وتقوم بتقليل الوزن الثقيل ويخفض نسبة الدهون في الجسم.

خل التفاح

الشاي الأخضر

هناك أبحاث تؤكد بفوائد تناول خل التفاح وأبحاث تحذر من الإفراط في تناوله وحتى تكون في مأمن من أي ضرر يجب عدم الإفراط في شرب خل التفاح وقم بتناول نسبة ضئيلة جدًا منه يوميًا حيث أنه عنصر قوي لخفض الوزن.

الماء

أثبتت الأبحاث أن شرب كمية كبيرة من الماء خلال اليوم تشعرك بالشبع الشديد كما أنه يحسن من صحة الجسم والبشرة ويعمل على حرق نسبة كبيرة من سعرات الجسم الحرارية.

الزنجبيل

يعد الزنجبيل أيضًا من أهم وأفضل المشروبات التي تساعد في خفض الوزن حيث تم إجراء عدة دراسات طبية على بعض الحيوانات أفادت بأن الزنجبيل يعطيك شعور بالشبع مما يجعلك تقلل كمية الأكل التي تقوم بتناولها وبذلك يقل وزنك.