وداعاً لتشققات القدمين نهائياً مع كريم دوف والنشا المذهل لعلاج مشاكل القدمين

يعد كريم دوف والنشا ، من الوصفات الرائعة التي تخلصك من تشقق القدمين نهائياً، وجعلها ناعمة ووردية كبشرة الأطفال، وهو فعال جداً في تجديد خلايا البشرة، ويجعلها تتمتع بملمس ناعم جداً، ويساعد أيضاً هذا الكريم على زيادة مرونة الجلد، لاحتوائه على مكونات طبيعية وفعالة في ترطيب وتنعيم وتوريد القدم، وينصح به أطباء الجلد في بعض حالات الإلتهابات، كما يستخدمه العديد من النساء من أجل الحصول على جلد رطب وناعم وخالي من القشور، فهذه الوصفة لا غني عنها أبداً وخاصة في فصل الشتاء، ويمكن استخدام هذه الوصفة على اليدين، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم دوف والنشا في المنزل، بمكونات بسيطة وطبيعية.

مكونات عمل كريم دوف والنشا

هيا بنا نتعرف من هنا علي مكونات عمل هذا الكريم الرهيب وهي كالاتي:-

علبة صغيرة من كريم دوف.

مقدار معلقة كبيرة من نشا الذرة.

معلقة كبيرة من الفازلين الطبي.

مقدار معلقة كبيرة من كريم الجليسوليد.

معلقة كبيرة من زبده الشيا.

نصف معلقة صغيرة من زيت اللوز.

معلقة صغيرة من زيت الورد.

نصف معلقة كبيرة من ماء الورد.

ربع ملعقة صغيرة من بودرة دم الغزال.

تعرفي من هنا علي خطوات تحضير كريم دوف والنشا في المنزل بخطوات سهلة جداً وهي كالاتي:-

أولاً نقوم بنقع القدمين في الماء الدافئ لمدة ربع ساعة، حتى نتخلص من الجلد الميت والشوائب. بعد ذلك في طبق عميق، نضع الفازلين والنشا، وكريم الجليسوليد وكريم دوف وزبدة الشيا، ونخلط المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط، ويصبح ناعم وكريمي. بعد ذلك نقوم بوضع زيت اللوز، وزيت الورد وماء الورد، ودم الغزال ونقلب الخليط جيداً، حتى يمتزج تماماً ويصبح متجانس وكريمي. ثم يوضع الكريم في علبة زجاجية محكمة الغلق، ويوضع خارج الثلاجة، ويتم تدليك القدمين بقليل من الكريم يومياً، ويترك طول الليل. مع الاستمرار على هذه الوصفة سوف نجد نتائج خيالية في وقت قصير جداً.

فوائد كريم دوف للبشرة

هناك فوائد عديدة لهذا الكريم للبشرة سوف نتعرف علي بعضها وهي كما يلي:-

يمد الجلد بالعناية اليومية بشكل كامل.

يمتصه الجلد دون أن يترك أي طبقة مزعجة.

كريم خفيف ومغذي جداً للبشرة.

يساعد على الاحتفاظ بالماء داخل البشرة.

يحمي البشرة من الجفاف والتشقق والقضاء على التجاعيد.

يجعل البشرة رطبة وناعمة لفترة طويلة.

ماسك النشا والنعناع للترطيب البشرة والعناية بها

هيا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذا الماسك الرائع للبشرة وهي كالاتي:-