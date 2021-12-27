طريقة تحضير بودرة المغات من المنزل أكثر مشروب شتوي مدفي ومغذي

المغات يعد من أكثر المشروبات الشتوية التى تحتوى على سعرات حرارية عالية وتحتوي على فوائد غذائية كبيرة لهذا يفضل تناولها دائماً ولذلك نشاهد ان النساء بعد الولادة يقومون بشربها لكى تساعدهم بعد المجهود الكبير والضعف الذي يحدث لها بعد الولادة، و في فصل الشتاء نرى أن المغات من أكثر المشروبات التي يحتاجها الجسم لذلك نقوم دائما بالذهاب إلى الكافيهات لتناوله وسنقدم لكم طريقة تحضير بودرة المغات لكى تحضيرها من المنزل بأبسط المكونات.

قد تكون مقادير المغات مكلفة الثمن قليلاً ولكنها تعطي كمية كبيرة تستمر معك فترات طويلة، كما أن ثمنها هذا لا يقارن مع شراؤها من العطار والمقادير هي:

ربع كيلو من الحلبة الحصى.

4 معالق كبيرة من النشا.

3 معالق كبار من الليسون.

2 ملعقة من الكراوية.

3 معالق كبيرة من الكركم.

2 ملعقة من الشمر.

3 معالق كبيرة من السمسم.

2 ملعقة كبيرة من حليب بودرة.

جوز الهند.

مكسرات مجروشة.

زبيب حسب الرغبة.

سنقدم لكم طريقة تحضير بودرة المغات من المنزل بخطوات بسيطة جدًا وهي:

أولاً نأتي ببوله كبيرة ونضيف الحلبة المطحونة ثم نضيف الحليب البودر.

نقلب المكونات جيدًا ثم نضيف النشا البيضاء ونقلبها جيدًا ثم نضيف الشمر واليسون.

بعد ذلك نقلب هذه المكونات جيداً ثم نضيف المكسرات المجروشة المتوفرة لديك ونضيف الزبيب و جوز الهند.

لكي تحصلين على طعم مركز لابد من تقليب المكونات جيداً.

بعد ذلك نضع خليط بودر المغات في برطمان زجاج ونحتفظ به في درجة حرارة الغرفة.

من أسهل المشروبات التي يمكن أن تحضيرها في فصل الشتاء هي المغات، وسنبدأ بالمكونات وهي:

4 أكواب من الحليب.

ملعقتين صغيرة من السمن البلدي.

ملعقة من السكر.

ملعقتين كبار من بودرة المغات.