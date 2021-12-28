8 حيل مكياج تعمليهم لو اشتريتي كريم اساس اغمق من لون بشرتك

مشكلة بتحصل مع كتير من البنات ، وهي اختيار لون كريم اساس غلط ، في اوقات كتير بيقعوا في غلطة اختيار لون كريم اساس اغمق من لون بشرتهم ، ومش بيعرفوا يتصرفوا ويحلوا المشكلة دي ازاي ، النهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في المهمة دي وهنشارك معاكم 8 حيل مكياج لكريم الاساس الغامق عشان تفتحي درجته ويناسب لون بشرتك.
حيل مكياج لكريم الاساس الغامق:
1- استخدمي اسفنجة مبللة لوضع كريم الاساس:
ماتستخدميش صوابعك ابدا لتوزيع كريم الاساس الغامق بشكل خاص ، لان ده هيبرز عيوب بشرتك اكتر ، تقدري تستخدمي اسفنجة مكياج او بيوتي بلندر الاتنين هيعملوا نفس النتيجة ، لان استخدام السفنجة المبللة هتساعد عى تفتيح لون كريم الاساس الغامق بسهولة لانها هتمتص الكمية الزيادة منه ، ومينصحش انك تبلي السفنجة تحت ماية جارية ، ولكن الافضل تغمسيها في كوباية ماية بس وتطلعيها تعصريها كويس عشان تتخلصي من كل الماية الزيادة ، وزعي كريم الاساس على بشرتك وابدأي ادمجية بالسفنجة المبللة لحد ما يتوزع بالتساوي على بشرتك كلها.
2- اخلطي كريم الاساس مع الكريم المرطب:
استخدام الكريم المرطب واحدة من الطرق اللي ممكن تساعدك على حل مشكلة كريم الاساس الغامق ، اخلطي كريم الاساس مع كمية مناسبة من الكريم المرطب لحد ما توصلي للدرجة المناسبة للون بشرتك ، عى ضهر ايدك حطي كمية صغيرة من كريم الاساس وادمجي معاها كمية الكريم المرطب ووزعيه على بشرتك ، وتقدري تضيفي كريم مرطب لحد ما توصلي لدرجة اللون المطلوبة.
3- اخلطيه مع الهايلايتر:
الهايلايتر من مستحضرات المكياج اللي بتدي اضاءة للوش ، ولكن تقدري تستخدميه كمان في تفتيح كريم الاساس الغامق ، بنفس الطريقة اللي فاتت ، على ضهر ايدك اخلطي كمية صغيرة من كريم الاساس مع كمية من الهايلايتر ، وكل ما زودتي كمية الهايلايتر كل ما هيديكي لون كريم اساس افتح لحد ما توصلي للون المناسب للون بشرتك.
4- اخلطيه مع الكونسيلر:
الكونسيلر تركيبته بتبقى قريبة جدا من كريم الاساس ، بالاضافة اننا بالفعل بنستخدم كونسيلر افتح من لون البشرة لاخفاء الهالات السودا تحت العين ، وبالتالي ده هيخليه مثالي جدا لتفتيح كريم الاساس الغامق ، ياما تدمجيه مع كريم الاساس وتوزعيهم على بشرتك ، او تحطي الكونسيلر الاول على النقط العالية في وشك وابدأي من منتصف الوجه للخارج وادمجيه ، وبعدها حطي كريم الاساس وادمجيه كويس على البشرة.
5- اخلطيه مع كريم اساس افتح:
الطريقة دي ممكن تحل لك مشكلتين لو عندك كريم اساس اغمق وواحد تاني افتح من لون بشرتك ، تقدري تمزجيهم مع بعض للحصول على درجة اللون المناسبة ، على ضهر ايدك خدي كام نقطة من الكريم الاساس الغامق وامزجي معاه كام نقطة من الكريم الاساس الفاتح لحد ما توصلي للون المناسب ، ووزعيه على بشرتك بسفنجة مبللة.
6- استخدمي كمية اقل من كريم الاساس:
خدي كمية صغيرة من كريم الاساس ووزعيها على شكل نقط على وشك ، مع توزيع كمية اقل ده هيخفف من غمقان اللون ، اتأكدي من دمج كريم الاساس من منتصف الوجه للخارج.
7- استخدمي بودرة تثبيت:
بودرة التثبيت مهمتها بتحافظ على مكياجك ثابت لفترة اطول ، والطبيعي ان البودرة بتكون افتح درجة من كريم الاساس ، بالتالي هتكون مثالية جدا ، بعد ما تحطي كريم الاساس بتاعك حطي بودرة التثبيت بالطريقة العادية هتساعد على تفتيح لون كريم الاساس ، ولكن لازم تتأكدي ان البودرة افتح من بشرتك.
8- استخدميه ككونتور:
لو مش عايزة تغيري فيه ولا تضيفي له اي اضافات لتفتيحه ، ممكن تستخدميه زي ما هو كبديل للكونتور ، ولكن لما تيجي تستخدمي كريم الاساس ككونتور حطي في اعتبارك ان قوام الكونتور العادي مختلف عن كريم الاساس ، عشان كده بننصحك تبدأي ببطء بكمية بسيطة وتركزي على المزج.
9- استخدميه كبديل للبرونزر:
استخدام تاني ممكن تستخدمي بيه كريم الاساس من غير ما تغيريه ، وهو انك تستخدميه كبرونزر ، لتحديد ملامح الوش ، كل اللي هتعمليه حطي كريم الاساس على الخدين والجبهة وادمجيه باستخدام فرشة.
10- استخدميه في موسم الصيف:
في الصيف كتير من البنات بيحبوا يعملوا تان وياخدو لون برونزي ، فطبيعي بشرتك هتاخد درجة اغمق من لونها الطبيعي ، وبالتالي الدرجة الفاتحة هتكون مش مناسبة ، هنا يجي دور كريم الاساس الغامق هيكون الانسب للون بشرتك في الوقت ده.
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