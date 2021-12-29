وصفة الفراخ مع الثوم المشوي & اورزو بالمشروم

وصفة الفراخ مع الثوم المشوي ومعاها اورزو بالمشروم ، تعتبر وجبة متكاملة مناسبة لغدا او عشا ، وصفة سهلة ومختلفة وطعمها لذيذ ، ياللا بينا نشوف مع بعض طريقة عمل الوصفة بالخطوات والفيديو.
وصفة الفراخ مع الثوم المشوي واورزو بالمشروم:
مكونات خلطة الثوم المشوي:
– 3 رؤوس ثوم.
– 1 معلقة كبيرة زعتر طازة.
– 3 معالق صغيرة زيت زيتون.
– 1 معلقة صغيرة ملح.
– 1 معلقة صغيرة فلفل اسود.
– 100 جرام زبدة.
– حزمة بقدونس صغيرة مفرومة ناعم.
– 30 جرام جبنة بارميزان مبشورة ناعم.
– 1 معلقة صغيرة ملح.
– 1 معلقة صغيرة فلفل اسود.
– 2 رغيف باجيت.
مكونات الفراخ:
– 1 معلقة كبيرة زيت زيتون.
– 4 وراك فراخ مخلية من العضم ومع الجلد.
مكونات الاورزو:
– 3 حبات بصل صغيرين متقطعين شرايح رفيعة.
– 400 جرام مشروم.
– 150 مل شوربة.
– 1 كوباية مكرونة اورزو (لسان عصفور).
– زعتر مفروم.
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
2- هاتي 3 قطع ورق فويل صغيرة مربعة ، اقطعي الجزء العلوي من راس الثوم حطي كل راس في وسط ورقة الفويل ورشي عليها الزعتر وزيت الزيتون والملح والفلفل.
3- حطيهم على صينية ودخليهم الفرن اشويهم لمدة 40 دقيقة ، وطلعيهم وسيبيهم على جنب زي ما هما ملفوفين بالفويل لحد ما يبردوا.
4- في طبق اخلطي الزبدة, البقدونس المفروم, الجبنة البارميزان, الملح, الفلفل ، واعصري عليهم فصوص الثوم المشوية.
5- هاتي الخبز الباجيت قطعية حلقات سميكة ، وخدي معلقة صغيرة من خليط الزبدة والثوم افرديه على قطعة الخبز ، بعد ما تخلصي قطع الخبز كلها ، رصيهم على صينية واخبزيهم في الفرن لمدة 15 – 20 دقيقة لحد ما تبقى هشة ولونها دهبي فاتح.
6- هاتي طاسة عريضة وعميقة حطي فيها معلقة زيت الزيتون على النار ، وتبلي وراك الفراخ بالملح والفلفل وحطيهم في الطاسة على الجنب اللي فيه الجلد على نار خفيفة ، سيبيهم لمدة 10 دقايق لحد ما الجلد يبقى هش ولونه بني غامق ، بعدها اقلبيها على الجنب التاني لمدة 10 دقايق كمان ، وبعدين طلعيها من الطاسة وقطعيها شرايح بسمك متوسط وحاولي تحافظي على الجلد سليم وانتي بتقطعي.
7- في نفس الطاسة في الدهون اللي نزلت من الفراخ ضيفي البصل المتقطع ، وقلبيه لمدة 5 دقايق تقريبا او لحد ما لونه يبقى دهبي ، بعدها ضيفي المشروم, الزعتر, واقليه مع البصل لحد ما لونه يبقى دهبي ، بعدها ضيفي الشوربة ، وسيبي الخليط يغلي لمدة 2 – 3 دقايق.
ضيفي الاورزو او لسان العصفور وقلبيه مع خليط المشروم وممكن تزودي الشوربة لو حسيتي انه محتاج ، سيبيه يتشرب وفي الاخر ضيفي له مكعب زبدة صغيرة ورشة جبنة بارميزان وبقدونس مفروم وقلبيهم مع بعض.
قدمي الاورزو في طبق التقديم ورصي فوقيه قطع الدجاج ، ورشة جبنة بارميزان.
الطريقة بالفيديو:
بالفيديو وفي دقايق بسيطة.. اعرفي طريقة تحضير وصفة باستا الطبق الواحد بالجبنة البارميزان والتوم
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