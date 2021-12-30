6 طرق تحرقي بيهم السعرات الحرارية الزيادة من غير ما تروحي الجيم

في حين ان ممارسة الرياضة واكل الطعام الصحي هيساعدك في الحفاظ على لياقتك ، الا ان في طرق تانية غير تقليدية لحرق السعرات الحرارية ، ومعظمهم مش محتاجين منك وقت ولا مجهود ، ولما تنتظمي عليهم هيساعدوكي في الحفاظ على لياقتك من غير ما تحتاجي تقضي ساعات في الجيم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 طرق لحرق السعرات الحرارية ، وكلها طرق سهلة او “كسولة” لحرق السعرات ، وبعضها فعال زي التمارين الرياضية بالظبط.

6 طرق لحرق السعرات الحرارية:

1- خدي شاور سخن:

الاستحمام بالماية السخنة تعتبر طريقة للاسترخاء والتخلص من التوتر ، ولكن كمان ثبت ان ليه فايدة تانية ، وهي انه بيساعد على حرق السعرات الحرارية ، ساعة في الحمام السخن ممكن انها تزيل الوزن الزيادة ، لانه اثناء الاستحمام بالمية السخنة جسمك بيعمل جهد اكبر للحفاظ على درجة حرارتة الطبيعية ، وده بدوره هيساعدك على حرق سعرات حرارية اكتر ، والدراسات اثبتت ان اخد حمام سخن لمدة ساعة ممكن انه يحرق حوالي 130 سعر حراري ، وممكن يبقى استراتيجية فعالة جدا لفقدان الوزن لو مشيتي عليه بانتظام.

2- شرب المية السقعة:

الحفاظ على رطوبة الجسم مهم جدا لصحتك العامة ، ولكن الطريقة اللي بتشربي بيها المية ممكن تزود بالفعل من حرق السعرات الحرارية ، لو انتي بتفضلي تشربي مية بدرجة حرارة الغرفة او عادية ، بننصحك تضيفي لها مكعبات تلج انه ده هيساعدك على التخلص من الوزن الزيادة ، لانه لما بتشربي المية السقعة ، جسمك بيشتغل عشان يسخن نفسه عشان يوصل لدرجة حرارة الجسم الطبيعية ، وده بيعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم بشكل مؤقت.

3- شم الفانيليا:

هل تعرفي ان في بعض الروايح ممكن تساعد بالفعل على انقاص الوزن؟ الباحثين اكتشفوا ان الاشخاص اللي بيعانوا من زيادة الوزن لما بيشموا الفانيليا بيبقى عندهم رغبة اقل في اكل الحلويات ، ممكن تستخدمي برفيوم فيه ريحة الفانيليا ، او تستخدمي منتجات عناية بالبشرة فيها فانيليا ، او تشمي الفانيليا نفسها ، لان ريحتها بتساعد على تقليل الشهية.

4- شغل البيت:

مسح الارض وغسل الاطباق ممكن تكون مهام مزعجة بالنسبة لك ، ولكن شغل البيت والانشطة المنزلية البسيطة ممكن انها تساعدك على انقاص الوزن ، تقضية ساعة قدام الحوض في غسل الاطباق ممكن انه يساعدك على حرق 100 سعر حراري ، وتنضيف حمامك لمدة 35 دقيقة بيحرق كتير من السعرات الحرارية زي المشي لمدة 35 دقيقة على جهاز المشي.

5- شرب الشاي الاخضر:

الشاي الاخضر مليان بمضادات الاكسدة ، بالاضافة انه بيحافظ على شباب البشرة ، وممكن كمان انه يحرق السعرات الحرارية بشكل فعال ، لانه بيحتوي على مادة الكافيين ومضادات الاكسدة ، وممكن انه يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويساعد جسمك على تكسير الدهون بسهولة اكبر ، ولكن كوباية واحدة من الشاي الاخضر مش هتديكي الفوايد دي ، الدراسات اظهرت انك محتاجة من 3 – 5 كوبايات يوميا عشان تشوفي نتايج فعالة.

6- خفض الحرارة:

لما الجو بيبقى بارد على طول بنبقى عايزين نشغل الدفاية عشان ندفي المكان وجسمنا ، ولكن الحفاظ على برودة اوضتك ممكن انه يساعد في الواقع على انقاص الوزن ، بالظبط زي شرب المية السقعة ، القعدة في اوضة باردة ممكن يبقى ليه فوايد في حرق السعرات الحرارية ، واظهرت الدراسات ان التعرض لدرجة الحرارة الباردة ممكن انه يأدي لحرق السعرات الحرارية ويساهم في انقاص الوزن.

هل سمعتي قبل كده عن اي واحدة من الطرق دي لحرق السعرات الحرارية؟ وهل عندك حاجات مختلفة بتعمليها بتساعدك في الحفاظ على لياقتك؟

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