ساعدي أولادك.. اعرفي 6 أفكار تساعد طفلك يبدأ الترم الدراسي التاني

في بداية الترم الدراسي أو بداية كل عام دراسي جديد أطفالك بيكونوا متحمسين لأول يوم في الدراسة لانهم هيشوفوا صحابهم ويقابلوا المدرسين ويشوفوا فصلهم الجديد، لكن من ناحية تانية بيكون فيه خوف وقلق ممكن تثير الأعصاب، وده أمر طبيعي ومنطقي جدا زي بظبط أول يوم شغل ليكي، لكن فيه حاجات معينة تقدري تساعدي بيها طفلك إنه يكون أقل إرهاق وتوتر لأن النقل لفصل دراسي جديد بيكون مطلوب منهم جهد واستعداد أكتر، في المقال ده هنقولك 6 أفكار تساعد طفلك يبدأ الترم التدراسي التاني

1- اقري عن المدرسة

عشان تحسسي طفلك بالراحة في الفصل حاولي تحكيله عن قصص أو أشخاص مشهورة واجهوا نفس المشاعر اللي بيمر طفلك بيها ده هيساعده أكتر إنه يهدي من التوتر اللي بيكون في اليوم الأول .

2- صداقات جديدة

كل سنة بيمر بيها طفلك هيلاقي ناس عارفهم في الفصل من السنوات اللي فاتت لكن دايما بيكون فيه أصدقاء جديدة هيقابلهم في المستوي الجديد، المدرسة دايما مكان ممتاز للأصدقاء لكن تكوينهم بيكون أمر صعب خصوصا للأطفال اللي سنهم بيكون كبير فلو حسيتي إنه متوتر أو عنده مشكلة اتكلمي معاه وعرفيه طرق تكوين الصداقات ببساطة زي الابتسام، تقديم نفسه ومدح مظهر الشخص اللي قدامه وغيره.

3- الحماس

التفكير في إن المدرسة ممتعة بيكون جزء كبير من إنها تكون فعلا ممتعة وإن كل حاجه هيعملوها هناك هتكون فيها حماس لأنهم بيتعلموا حاجات جديدة وبيكتسبوا هوايات ومشاريع فنية، يقدروا يجروا في الملعب مع أصدقائهم بحرية، يرسموا ويلونوا باقلام رصاص وألوان مبهجة ماية وخشب، كتب ممتعة هيقروها بعلوم جديدة ومشاريع هيعملوها تنمي مهارتهم وفكرهم، ذكرياتهم اللي هيكونوها في المدرسة مع أصحابهم والمدرسين .

4- معلم جديد

تشجيعك ليهم إنهم يعملوا حاجه لمعلمهم الجديد هيساعدهم علي الدخول في مود المدرسة، هيساعدك تتكلمي معاهم عن الحاجات اللي بيحبوها واللي بيخافوا منها واللي نفسهم يتعلموه جديد، ده هيعرف معلمهم بموضوعهم المُفضل أو لونهم أو طعام معين بيحبوه، حرفة معينة بيحبوا يمارسوها أو لوحة بتعبر عن مغامرات الصيف مروا بيها. مش بس الحرف اليدوية أو الفنون بتكون طريقة جديدة عشان تقضي وقت عائلي مع طفلك.

5- اختيار الملابس

خلي طفلك يختار لبسه بنفسه عشان يحسوا براحة أكبر، ويكونوا قادرين علي التعبير عن نفسهم وعندهم قدرة الاختيار وتعرفيهم بحالة الطقس وقواعد طريقة اللبس وفي الآخر الاختيار بيكون ليهم.

6- توقع الأشياء

أكبر مصدر للقلق هيتعرض له طفلك هو من المجهول لأنه مرتبط بعام دراسي جديد بيدور في دماغه أسئلة كتير من نوعية “ياتري هحب الأساتذة بتوعي” ، ” مواضيع الدراسة هتكون صعبة” وأسئلة كتير بتيجي في بالهم، ومع إنك متعرفيش إيه اللي ممكن يمر بيه لكن تقدري تساعديه بإنك تحكيله اللي اتعلمتيه وحبتيه خلال دراستك من قصص أو حكاوي، ممكن تضيفي معلومات بسيطة عن جدول الفصل والروتين اليومي للمدرسة.