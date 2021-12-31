نفسية الستات من أكتر الحاجات اللي بسهولة بتتأثر، وفيه مشاكل كتير بالصحة العقلية للأم ممكن تظهر قبل الحمل وممكن بعد الولادة، لأن الأم بتكون خايفة لأن الموضوع بيكون مثير ومختلف تماما عن حياتها قبل كده وإن الأمومة مش بس سعادة وحضن البيبي، فيه حاجات هتتغير في صحتها العقلية فإزاي تقدر تغيرها للأفضل. منظمة الصحة العالمية في 2012 نشرت إنه من 10 % من النساء الحوامل و 13 % من النساء اللي انجبوا في وقت قريب بيعانوا من اضطراب في الصحة العقلية زي الاكتئاب، أكيد كلنا نسمع عن اكتئاب مابعد الولادة وده بيأثر جدا علي مزاجية وقلق الستات في الفترة اللي بتكون فيها قرب من الولادة وبعدها.

6 اضطرابات نفسيه بتأثر علي نفسية الستات اللي مستعدين للحمل او الحوامل أو حتي بعد الولادة وازاي تتعاملي معاها

– القلق والاكتئاب المرتبط بالعقم

محاولات الستات للإنجاب مش دايما ممتعة خصوصا لو بيعانوا من العقم، لأن أعراض الاكتئاب والقلق والتوتر تكون موجودة لكل محاولات الحمل والإنجاب، العقم بيسبب مجموعة من المشاعر المختلفة منها الاضطراب والإحباط والاكتئاب والقلق واليأس والشعور بالذنب وعدم القيمة في الحياة. الاكتئاب ممكن يأثر علي نتائج الخصوبة الخاصه بالستات فبتكوني مُعرضة أكتر لعدم استكمالك لعلاج الخصوبة، فلو إنتي بتعاني من المشكلة دي استشيري دكتورك الخاص لأن ممكن تتعرض لمشاكل جسدية اكبر وعاطفية كمان.

– اكتئاب ماقبل الولادة

الحمل ممكن يسبب اكتئاب لستات كتير خصوصا اللي كانوا بيعانو من اكتئاب قبل كده وده بيسموه اكتئاب ماقبل الولادة، علامات الاكتئاب بتتلخص في التعب أو النوم الكتير، قلة الشهية وعدم الاستمتاع بالحاجات العادية اللي كانت بتتبسط بيها قبل كده، فأفضل حل عشان تحسي بتحسن هو استشارتك للطبيب أو المتخصص.

– اكتئاب مابعد الولادة

أكتر المشاكل للصحة العقلية للأم هي الاكتئاب مابعد الولادة وده بيكون حوالي 1 من كل 7 سيدات بيعانوا من الاضطراب ده كل سنة، مشاهير كتير أوي عانوا من الاضطراب ده بعد ولادة اول طفل واللي بيساعدهم علي تخطيه إنهم يتكلموا مه شخص يرفعوا من روحهم المعنوية ومناقشتهم المستمرة مع الأم عشان متحسش بأفكار زيادة او ضغط نفسي، لو إنتي من ضمن السيدات اللي ولدت بشكل حديث ودايما حاسة بانزعاج أو تقلبات مزاجية أو لقيتي صعوبة شديدة في الارتباط بطفلك فإنتي بتعاني من الاكتئاب مابعد الولادة ولازم تطلبي المساعدة عشان يقدمولك الرعاية الصحية الخاصة بيكي.

– اضطراب القلق بعد الولادة

القلق اللي بيكون بعد الولادة بتكون أعراضه منهكة وصعبة جدا على نفسية الستات بما فيها سرعة ضربات القلب والغثيان ونوبات الخوف لأنك بتكوني مع ابنك في كل وقت لتلبية احتياجاته فقلة النوم واحتياجاتك الجسدية والعاطفية بتأثر بشكل كبير عليكي فدايما يكون عندك خوف وقلق علي سلامتكم، فلازم تطلبي المساعدة فورا بعناية طبية .

– اضطراب مابعد الصدمة بعد الولادة

الولادة الصعبة لكل أم بيكون لها علاقة كبير باضطراب مابعد الصدمة وبتأثر بشكل كبير علي الأمهات الجديدة لأنها بتكون مؤلمة وده خصوصا مع الستات اللي كانوا بيعانو من صدمة في الماضي فبيظهر عليهم الاضطراب ده، وطبعا العرض ده بيكون علاجه سهل حتي من قبل ظهور أعراضه. العلاج النفسي وخاصة العلاج السلوكي المعرفي بيكون فعال في علاج اضطراب مابعد الصدمة مع العلاج النفسي التقليدي، وفيه بعض الدراسات أثبتت إن علاج إزالة حساسية حركة العين بتخفف من الآثار النفسية للصدمة لبعض المرضي وتقدري كشخص بيعاني من الاضطراب ده باستخدامها قبل الولادة أو بعدها.

-الوسواس القهري

الوسواس القهري كمان منا أخطر الاضطرابات اللي بتأثر على نفسية الستات، فلو إنتي أم جديدة وبتفكري بقلق شديد إنك ممكن تأذي نفسك أو طفلك أو ترتكبي خطأ معين في التربية أو تخلصك من بعض الحاجات أو تخزينها بشكل قهري فإنتي كده بتعاني من اضطراب الوسواس القهري بعد الولادة، وده بيأثر علي من 2-3 % من الأمهات الجديدة، وده بيكون أكتر من ضعف أشكال الوسواس القهري العام، علي عكس الأعراض المتعلقة بقلق مابعد الولادة وبيكون مرتبط بأفكار متداخلة وغالبا بتكون عنيفة أو مزعجة فتزود مشاعر الخوف والقلق من إنك تكوني أم سيئة. ولحسن الحظ ممكن علاج الوسواس القهري بشكل كبير وفعال باستخدام طرق العلاج السلوكي المعرفي ومع بعض الأدوية للعلاج.