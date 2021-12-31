علاقتك بصديقاتك أكيد من اهم الحاجات فيحياتك، لاننا من غير أصدقائنا وفي المقال ده نقصد اصحابنا البنات بنخسر كتيرن عشان هما اكي اول واهم حد بيفهمنا وبيخاف علينا بعد اهلنا، فلو اصحابك أهم حاجة في حياتك اعرفي 6 طرق لتقوية علاقتك بصديقاتك

اصحابك أهم حاجة في حياتك؟ اعرفي 6 طرق لتقوية علاقتك بصديقاتك

– اتعرفي عليهم اكتر

أكتر شعور أصدقائك يحسوه إنهم محبوبين إنك تتعرفي عليهم أكتر، اعرفي شخصيتهم أكتر عشان تعرفي إزاي شايفين العالم وإزاي تتعاملي معاهم بشكل مريح، كل شخص بيكون له لغة حب خاصة بيه حاولي تكتشفيها لأنك بكده هتكوني واعية أكتر وهتعبري عن حبك ليهم بشكل أقوي ومن أفضل لغات الحب هو العطاء وإظهار حبك لصديقك.

– المواجهة الصحية

لازم هتواجهي صديقتك بمشكلة بينكم ولو ده محصلش فإنتوا من أصدقاء كفاية، لما تتخانقوا متخافيش من المواجهة اللي بينكم المهم إنها بطريقة صحية، الخناق بينكم هيقربكم من بعض أكتر ومعظم صفات الأشخاص اللي بيحصل بينهم كده بيكونوا عندهم شعبية وشجاعة أكتر وبيقلل معاهم الاكتئاب والقلق والوحدة، عشان كده لما تحصل مشكلة بينكم حاولي تحلوها دايما بطريقة ودية وتتكلموا مع بعض في المشكلة لأن ده هيقوي علاقتكم وهيخلي مهارات الاتصالات بينكم تقوي وتكون أفضل.

– التضحية بين بعضكم

دايما تسمعي إن التضحية بتكون في علاقة رومانسية مش في صداقة أنثوية، لكن دي أفضل طريقة عشان تظهري لشخص إزاي بتحبيه ومهتمة بيه، الحلول الوسط اللي بتكون بينكم هتخلي فيه ثقة كبيرة بينكم لأنك لما بتحطي علاقة الشخص ده في مقامك الأول ده بيدل علي قوة صداقتكم وقد إيه هي مهمة لسعادتكم .

– الكلام

الحديث بينكم سواء هزار او جد مهم خصوصا لو بتحكي لصديقتك عن حياتك حتي لو خصوصيات ده بيبني علاقة عاطفية أقوي بينكم، لو عندك مشكلة بتمري بيها اطلبي منها النصيحة وتتصرفي إزاي فيها لأن ده هيعزز بينكم العلاقة بشكل أكبر.

– اسمعي دايما

أكتر حاجه بيحتاجها الشخص إنه يلاقي حد يسمعه خصوصا لو كان صديقك، لو بيمر بوقت صعب وعنده مشاكل وبيحاول يحلها ومحتاج شخص يسمعه، هتساعديها تعدي الأزمة اللي بتمر بيها وتحس إنها ارتاحت أكتر، اسمعيها بكل اهتمام وحب ودعم.